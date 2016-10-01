Hakan Fidan, 15 Temmuz'da darbecilerle Genelkurmay Karargâhı'nda karşılaştı mı?

15 Temmuz'da Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ı teslim alan grupta olan başyaveri Albay Levent Türkkan, mahkemedeki ifadede, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın Genelkurmay’dan ayrılmasından iki dakika sonra baskının gerçekleştiğini söyledi. Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, bu ifade, Fidan ile darbeci ekibin kapıda karşılaştığı şüphesini güçlendirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı 15 Temmuz gecesi derdest eden grupta yer alan Başyaveri Albay Levent Türkkan’ın mahkemedeki 40 sayfalık sorgu ifadesi, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın karargâhtaki zamanlamasına ışık tuttu. Albay Türkkan, saat 16.00-17.00 gibi Orgeneral Akar’la görüşmeye gelen Hakan Fidan’ın makamdan çıktıktan 2 veya 5 dakika sonra tam teçhizatlı Özel Kuvvetler’in geldiğini anlattı. Türkkan’ın ifadesi, Hakan Fidan ile darbeci Özel Kuvvetler ekibinin kapıda karşılaştığı şüphesini güçlendirdi. Çünkü Hakan Fidan makamdan ayrıldıktan 2 veya 5 dakikada ancak Karargâh çıkışına ulaşabilir. Darbeci ekip de makama Fidan gittikten sonra 2-5 dakika içinde gelmesi, zamanlama olarak karşılaştıkları şeklinde değerlendirildi. MİT’e darbeyi haber verdiği iddia edilen Binbaşı Yusuf Akdemir, tutanağa yansımayan ifadesinde Hakan Fidan’ın Özel Kuvvetler arasından geçip gittiğini öne sürmüştü.

Orgeneral Hulusi Akar’ın emir subayı Albay Levent Türkkan, tutuklandığı Ankara 6. Sulh Ceza Mahkemesi’nde verdiği 40 sayfalık ifadesinin Hakan Fidan ile ilgili bölümleri dikkat çekti. 15 Temmuz akşamı, yani 4-5 civarında Hakan Fidan’ın Genelkurmay’a geldiğini anlatan Türkkan, şöyle devam etti:

“Komutanının yanına (geldi). Zaten rutin gelirdi. Hani komutan da Hakan Bey’in yanına giderdi. Hakan Bey de komutanın yanına giderdi. İkisi de birbirini çok severdi, iyi anlaşırlardı. Normal, Hakan Bey geldi. Hakan Bey çıktıktan yani 2 dakika sonra veya 5 dakika sonra bir anda Özel Kuvvetler içeri girdi, bir 20 kişilik tim, tam teçzihat. Orhan Albay geldi, o Mehmet Dişli Tümgeneral Paşa geldi. Faaliyet başlıyor, gece 3’ten şimdiye alındı dendi. Gece 3’te bekliyoruz, bütün hazırlığımızı gece 3’e göre yapmışız.”

Yaverin Fidan diyalogları

Sorgu Hâkimi Savaş Şahinbay, “MİT Müsteşarı gittikten ne kadar sonra şey oldu, Özel Kuvvetler bastı” diye sorunca, aralarında şu diyalog yaşandı:

Türkkan: 2 dakika veya 5 dakika sonra yani o süreyi hatırlamıyorum, çok kısa süre.

Hâkim: Yani çıkmasını mı bekliyorlardı acaba?

Türkkan: Bence hayır.

Hâkim: Veya onların gittiğini gördünüz mü siz?

Türkkan: Bence hayır, yani onun gitmesini beklemiyorlardı. Ya tesadüf oldu, eğer MİT Müsteşarı da orada olsa..

Hâkim: Yani MİT Müsteşarı da orada olsa belki o da alınacaktı.

Türkkan: Tabii tabii.

Hâkim: Daha da işe yarayacaktı.

Türkkan: Tabii, tabii, tabii, tabii.

Hâkim: Zaten ele geçirmek istiyorlar.

Türkkan: Tabii, tabii, tabii.

Hâkim: Tesadüf oldu yani.

Türkkan: Bence tesadüf oldu ya.

Hâkim: Evet.

Türkkan: Ben onun yani hadi şimdi başlasın demediğim için bilmediğim için ama tesadüf olduğuna inanıyorum. Çünkü başka bir açıklaması olmaz. Niye onun gitmesini bekleyecek zaten alacaksın zaten başlamış faaliyet. Yani orada al daha iyi.

Hâkim: Daha daha şey, bir taşta iki kuş.

Türkkan: Tabii tabii, aklın yolu bir. Yani şu anda ben o mantığımla hareket edip söylüyorum bunu.

Hâkim: Evet, evet. Niye başarılı olamadı, kanaatiniz nedir bu konudaki?

Türkkan: Benim şu andaki kanaatim milletin devletine ve ülkesine sahip çıkması.

İhbarcı binbaşının ifadesi

Hakan Fidan konusunda Levent Türkkan’ın ifadeleri, MİT’e darbeyi haber verdiği iddia edilen Binbaşı Yusuf Akdemir’le örtüşüyor. Binbaşı Yusuf Akdemir’in ifadelerini Odatv’den gazeteci Müyesser Yıldız gündeme getirmişti. Akdemir’in ifadelerini yazan Yıldız, binbaşının tutanağa geçmeyen sözlerine de yer vermişti:

“Binbaşı Yusuf Akdemir’in ifadesi bu kadar. Ancak hakkında tutuklama karar veren hâkimin, “Saat 02.00 oldu. Çok yorgunuz. İfadeleriniz sonucu değiştirmeyecek” diyerek, ifadesini kısalttığı ve birçok detayı tutanağa geçirmediğini öne süren Akdemir, o detayları ilk görüşmede ailesi ve sonrasında onlara yazdığı mektupta paylaştı. Mesela 15 Temmuz gecesine dair; Şube Müdürü Cemil Turan tarafından Çakmak Salonu’ndan çıkarılıp, odalarına götürülürken sadece maskeli, eli silahlı kişileri değil, MİT Müsteşarı ve personelinin onların arasından çıkıp gittiğini gördüğünü iddia etti. Eğer doğruysa bu, Fidan Karargâh basıldıktan sonra Genelkurmay’dan ayrılmış demektir.”