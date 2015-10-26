"Hakan Fidan 1 Kasım'da MİT'ten ayrılıyor, yerine en güçlü aday İbrahim Kalın"

Son zamanlarda art arda gelen saldırılar ve patlamalar sonrası ortaya çıkan güvenlik zafiyeti tartışmalarının odağında olan MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın 1 Kasım'da görevinden ayrılacağı öne sürüldü. Fidan'ın yerine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın gelmesinin beklendiği iddia edildi.

Meydan Gazetesi Ankara Temsilcisi Ömer Şahin'in kulis haberinde yer alan iddiaya göre, uzun süredir ayrılacağı konuşulan Fidan, 1 Kasım itibariyle MİT Müsteşarlığı'ndan ayrılıyor. Yeni görev yeri olarak da ABD öne çıkıyor. Fidan'ın ismi BM'de görev ya da büyükelçilik için geçiyor. Fidan, 7 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı olmak için görevinden Davutoğlu'nun da bilgisi dahilinde istifa etmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, buna sert bir dille karşı çıkınca Fidan geri adım atmış ve MİT Müsteşarlığı görevine geri dönmüştü. Fidan'ın istifadan sonra göreve asaleten ataması yapılmadı.

MİT Müsteşarı 7 aydır görevini vekâleten yürütüyor. Fidan'ın “Yıprandım, yoruldum” diyerek ayrılmayı kendisinin istediği iddialar arasında. Şahin'in kulis haberine göre, MİT Müsteşarlığı için en güçlü aday ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın.