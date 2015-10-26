T24 LogoT24 Logo
Politika

"Hakan Fidan 1 Kasım'da MİT'ten ayrılıyor, yerine en güçlü aday İbrahim Kalın"

Meydan Gazetesi Ankara Temsilcisi Ömer Şahin'in kulis haberi...

26 Ekim 2015 13:14

Son zamanlarda art arda gelen saldırılar ve patlamalar sonrası ortaya çıkan güvenlik zafiyeti tartışmalarının odağında olan MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın 1 Kasım'da görevinden ayrılacağı öne sürüldü. Fidan'ın yerine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın gelmesinin beklendiği iddia edildi.

Meydan Gazetesi Ankara Temsilcisi Ömer Şahin'in kulis haberinde yer alan iddiaya göre, uzun süredir ayrılacağı konuşulan Fidan, 1 Kasım itibariyle MİT Müsteşarlığı'ndan ayrılıyor. Yeni görev yeri olarak da ABD öne çıkıyor. Fidan'ın ismi BM'de görev ya da büyükelçilik için geçiyor. Fidan, 7 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı olmak için görevinden Davutoğlu'nun da bilgisi dahilinde istifa etmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, buna sert bir dille karşı çıkınca Fidan geri adım atmış ve MİT Müsteşarlığı görevine geri dönmüştü. Fidan'ın istifadan sonra göreve asaleten ataması yapılmadı.

MİT Müsteşarı 7 aydır görevini vekâleten yürütüyor. Fidan'ın “Yıprandım, yoruldum” diyerek ayrılmayı kendisinin istediği iddialar arasında. Şahin'in kulis haberine göre, MİT Müsteşarlığı için en güçlü aday ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın.

 

ETİKETLER

mit müsteşarıhakan fidangörevinden ayrılacak1 kasımcumhurbaşkanlığı sözcüsü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24