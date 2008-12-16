Hakan Demirel Erdemir'de



Fenerbahçe Ülker'in genç oyun kurucusu Hakan Demirel, sezon sonuna kadar kiralık olarak Erdemirspor forması giyecek.



Fenerbahçe Ülker'in 22 yaşındaki oyun kurucusu Hakan Demirel, Beko Basketbol Ligi takımlarından Erdemirspor'a kiralandı.



Bu sezon 10 maçta aldığı 7 galibiyetle ligde 3. sırada yer alan sarı-lacivertlilerde, 6 maçta ortalama 9 dakika sahada kalan Hakan Demirel, 0.5 sayı ve 1.2 asist ortalamalarıyla mücadele ediyordu.



Japonya'da düzenlenen 2006 Dünya Şampiyonası'nda 6. sırayı alan A Milli Takım'da ilk 5 çıkan oyun kurucu, sezonun geri kalanında Karadeniz temsilcisinde mücadele edecek.



Erdemirspor bu sezon ligde ilk 8 maçında yalnızca 1 galibiyet aldıktan sonra Gökhan Taştimur'un yerine Bogdan Tanjeviç'in milli takımdaki yardımcısı Ahmet Çakı'yı göreve getirmişti.



Erdemirspor, 10 maçta 2 galibiyetle 14. sırada yer alıyor.

