Hakan Çelik Doğan TV'deki görevinden alındı

Doğan Medya Grubu’nun iktidara yakın Demirören’e satışı sonrası istifalar ve görevden almalar devam ediyor. Grup bünyesinde bulunan Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik görevinden alındı. Yerine Dicle Canova'nın getirildiği iddia edildi.

CNN Türk Genel Müdürlüğü'ne öldürülen YPG'li diye ABD'li oyuncunun fotoğrafını paylaşan "25 yıllık gazeteci, Ortadoğu uzmanı ve akademisyen" Bora Bayraktar'ın getirilmesinin ardından kanalın Ankara Temsilcisi Hakan Çelik de görevi devrettiğini açıkladı.

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Çelik'in Posta gazetesindeki yazılarına ve CNN Türk'teki programına devam edeceği öğrenildi.

Twitter'dan bir açıklama yapan Çelik şunları söyledi:

CNN Türk'teki yayınlara yoğunlaşmak ve yeni projelerde görev almak üzere Doğan TV (CNN Türk-Kanal D) Ankara Temsilciliği'ni arkadaşlarıma devrediyorum. Demirören Grubu'ndaki çalışmalarıma Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi ve CNN Türk'te programcı/yayıncı olarak devam edeceğim.