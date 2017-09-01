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Hakan Çavuşoğlu: Nerede bir mazlum ve mağdur varsa onlarla olmaya gayret ediyoruz (4)

BAŞBAKAN YARDIMCISI CAVUŞOĞLU DERNEKLERİ ZİYARET ETTİ Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, kısa adı BİLFED olan Bursa İl Dernekleri Federasyonu'nu ziyaret etti

01 Eylül 2017 22:57

BAŞBAKAN YARDIMCISI CAVUŞOĞLU DERNEKLERİ ZİYARET ETTİ
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, kısa adı BİLFED olan Bursa İl Dernekleri Federasyonu\'nu ziyaret etti. BİLDEF\'in Anadolu\'nun çeşitli yerlerinden Bursa\'ya gelen vatandaşları bir araya getirdiğini belirten Çavuşoğlu, \"Anadolu\'dan gelen bu kardeşlerimiz, Bursa\'ya müthiş bir zenginlik kattı. Adeta bir halkın dokunan nakışlarını temsil ediyorlar\" dedi.
DAĞIN BAŞINDAN ALINIP TÜRKİYE\'DE TEDAVİ EDİLECEKLER
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu daha sonra BAL-GÖÇ\'ü ziyaret etti. Burada konuşan Çavuşoğlu, Balkanlarda yaşayan Türk vatandaşlarının sağlık sıkıntılarının çözüleceğini belirterek, \"Yunanistan, Bulgaristan komplekse girmezse, biz oradaki hacı ağabeyimizi almak üzere ambulans helikopter de gidecek, ambulans uçak da gidecek, dağın başındaki bir köye konacak ve oradan kardeşimizi almak suretiyle burada tedavisine devam edecek. Allah’ın izniyle, ama işimize devam edeceğiz, yeterki birlik olalım, beraber olalım, aynı hedefler etrafında kenetlenelim, güçlenelim, emin ol ki bu iktidar sizin taleplerinizin farkında ve gerekeni yapmaya da hazır ve amade durumda en azından ben bunun yolunda ölürüm\" diye konuştu.
DESTEK SÖZÜ VERDİ
Balkanlardan Türkiye’ye gelen vatandaşlara da seslenen Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, “Milli ve manevi değerlerle ortaya çıkması ve büyümesi için sizlerin projelerine, sizlerin çalışma ve desteklerine çok ihtiyacımız olduğunu asla unutmamalısınız. Çünkü bu bir fırsattır. Tüm bu meselelere yakından bakan biri olarak şimdi bizim zaman kaybetme lüksümüz yok. Bu fırsatı değerlendirmemiz gerekiyor ve bölge insanımızın bizden beklentilerine mutlaka karşılık vermemiz gerekiyor. Ben bu konuda hazırım. Sizin her türlü proje ve planlarınıza her şekilde açığım ve elimden ne geliyorsa yapacağımı bilmenizi isterim\" ifadelerini kullandı.
GÖÇMENLERE SAĞLIK MÜJDESİ
Konuşmasında, Balkanlarda yaşayanların istisnai vatandaşlık ve uzun süreli ikametgah meselesinin de yoluna girdiğini söyleyen Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, \"Bir kanun maddesiyle Yunanistan ve Bulgaristan’da yaşayan soydaşlarımızın sağlık haritasının sınırlarını oralara kadar genişlettik. 53 liralık bir prim ödemek kaydıyla Yunanistan’da ve Bulgaristan’da yaşayan soydaşlarımız, Türkiye Cumhuriyeti’nin sağlık sistemine dahil edilmiştir. Şu anda çalışmalar bürokratik anlamda yürütülüyor. İnşallah, bunlar hazır hale geldiğinde, duyurusu da yapılacak. Allah’ın izniyle bu imkanlar oradaki soydaşlarımıza sunulmuş olacak\" açıklamasını yaptı.
Ziyaretlerinin sonunda MUŞ İLDER\'i de ziyaret eden Çavuşoğlu, burada da vatandaşlarla bayramlaştı.

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