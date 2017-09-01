Hakan Çavuşoğlu: Nerede bir mazlum ve mağdur varsa onlarla olmaya gayret ediyoruz

Fatih Enver TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA’da konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, etnik, dini ve mezhep bakımından hiçbir farklılık gözetmeksizin nerede bir mazlum ve mağdur varsa onlara dokunmaya, onların ihtiyacını karşılamaya, onlarla birlikte olmaya gayret ettiklerini belirterek, “Hakikaten bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu siyaset felsefesi anlayış, bizim yol göstericimiz oluyor\" dedi.

Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesinde bulunan tarihi Ulu Cami\'de bayram namazını kılan Çavuşoğlu, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı. Çavuşoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramların hem sevinç hem coşku hem de birlik ve beraberliğin zirve yaptığı günler olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı\'nın birlik ve beraberliğe vesile olmasını dileyen Çavuşoğlu, \"Kurban Bayramı sıla-i rahim yaptığımız ve aynı zamanda fakirin fukaranın gözetildiği, mazlumun ve mağdurun yanında olunduğu, ihtiyaç sahiplerinin bulunmaya çalışıldığı, çocukların sevildiği, büyüklerin sayıldığı müstesna günlerden bir tanesi. Allah bize bugünleri hakkıyla idrak edebilmeyi nasip etsin\" dedi. \"

İslam coğrafyasında kan, gözyaşı ve feryatların yükseldiğine dikat çeken Çavuşoğlu şöyle devam etti:

\"Suriye, Irak ve son olarak Arakan\'daki Müslüman kardeşlerimizin maruz kaldığı davranışlar ve durumlar hakikaten bizi ziyadesiyle üzüyor. Türkiye olarak medeniyetimizden tevarüs ettiğimiz değerlerle yüzyıllarca bu dünyaya ışık saçmış bir medeniyetin sancaktarı olduğumuzu bilerek hareket ediyoruz. Dolayısıyla bu coğrafyalarda ve sair coğrafyalarda etnik, dini ve mezhep bakımından hiçbir farklılık gözetmeksizin nerede bir mazlum ve mağdur varsa onlara dokunmaya, onların ihtiyacını karşılamaya, onlarla birlikte olmaya gayret ediyoruz. Hakikaten bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu siyaset felsefesi anlayış, bizim yol göstericimiz oluyor.\"

Çavuşoğlu, Türkiye\'nin yapmış olduğu yardımlar dolayısıyla son üç seneden beri dünyada cömert ülke konumunda bulunduğunu söyledi. Dünyanın ilk 5 ekonomisine sahip devletleri, bir mazluma, mağdura yardım etme durumu söz konusu olduğunda onları bu sıralamada göremediklerini dile getiren Çavuşoğlu, \"Önemli olan edindiğini paylaşabilmek, paylaştıkça zenginleştiğini bilmek ve bu şekilde hareket edebilmek. Bayram paylaşmadır. Kurbanımızı ve diğer kazanımlarımızı ihtiyaç sahipleriyle paylaşmamız gerekiyor\" dedi.

Çavuşoğlu, Arakan\'da yaşananlara da değinerek, \"Arakan son günlerde ortaya çıkmış olması nedeniyle de aslında bu bayrama gölge düşüren bir yer oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız dün İslam coğrafyasının liderleriyle bu konuda bir telefon görüşmesi yaptı. Orada bir girişimin, çalışmanın başladığını görüyoruz ama bunun süreklilik arz etmesi ve sorunların kalıcı bir şekilde çözümüne vesile olmasını diliyoruz. Yoksa palyatif tedbirlerle, sadece göstermelik davranışlarla huzurun, barışın gelmeyeceğini biliyoruz. Sorunların, meselelerin köküne inerek muhtevasını bilerek çözmek gerekiyor. Dünya çok büyük, hepimize yeter. Devletlerin eşit ve onurlu bir devlet olarak yaşaması için her şey mümkün. Herkesin insanca yaşadığı, herkesin onurlu ve haysiyetli yaşam sürdüğü dünya olması gerekiyor. Bizim ilkelerimiz, değerlerimiz en başta adaleti, mazluma ve mağdura sahip çıkmayı gerektiriyor. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz.\"

Vatandaşların bayramını da kutlayan Çavuşoğlu, bayramda araç kullanacak sürücülere de dikkatli olmalarını tavsiye ederek \"Frene değil, kurala güvenin\" uyarısında bulundu.



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