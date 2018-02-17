Hakan Çavuşoğlu: Kılıçdaroğlu'nun çelişkisi derindir

Enver Fatih TIKIR-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa\'da katıldığı programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun Zeytin Dalı Harekâtı\'na yönelik açıklamalarını değerlendirdi. Çavuşoğlu, \"Sırf Mehmetçiğimiz Afrin\'e girmesin diye konuşan Kılıçdaroğlu\'nun çelişkisi derindir. Gayri milli bir tavır sergileyenleri bu millet sorumlu tutar ve sandıkta da mutlaka hesabını sorar\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tekstil ve Deri Sektörü Kurulu\'nun Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi\'nde gerçekleştirilen, \'Tekstil ve Deride Dönüşüm\' ana temalı Türkiye İstişare Toplantısı\'na katıldı. Burada konuşan Çavuşoğlu, tekstilin önemini belirterek şunları söyledi:

\"Türkiye tekstilde küresel pazarda söz sahibidir. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl, 2017\'de, ihracat hedefi 157,1 milyar dolar ile aşılırken, en fazla ihracat yapılan ikinci sektör de 17 milyar 45 milyon 360 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü olmuştur. Yine 2017\'nin üçüncü çeyreğinde gerçekleşen yüzde 11,1 oranındaki büyüme milletçe gurur duyacağımız bir neticedir. Bir yandan bu noktada ihracatı artıracak, diğer yandan gereksiz ithalatı ise önleyecek tedbirlerle yolumuza devam etmeyi sürdürmek arzusundayız. Son 16 yıldaki başarılarıyla, Türkiye\'nin bugün geldiği nokta da tamamen bu girişimci ruhun eseri değil mi? Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz her zaman girişimcilerden yana tavır almış, iş dünyamızı güçlendirmenin yollarını aramıştır. Bu sayede, uluslararası yatırımcıların gelmekten çekindiği o eski Türkiye, artık yoktur.\"

\'ZEYTİN DALI, MAZLUM VE MASUMLARIN ONURUDUR\'

Konuşmasında Afrin\'de sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı\'na da değinen Çavuşoğlu, \"Zeytin Dalı Harekâtı mazlum ve masum insanların onurudur\" dedi. Harekâtla ilgili olarak CHP\'nin tutumunu eleştiren Çavuşoğlu, şöyle dedi:

\"Burada değinmeden geçmek istemediğim bir husus da ne yazık ki Ana Muhalefet\'in tavrıdır. Sayın Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda, Afrin\'e girilmemesi gerektiğini ifade ederek, \'Yarattığımız alana Suriyelileri yerleştirelim, evlerini, okullarını, hastanelerini yapalım, burada oturun diyelim, onların güvenliğini de böylelikle sağlamış oluruz\' diyor. Biliyorsunuz CHP Genel Başkanı daha önce de Sayın Cumhurbaşkanımızın \'Biz Suriyeli kardeşlerimize 30 milyar dolar para harcadık\' sözünü diline dolayarak, bunun hesabını istemişti. Kasım ayında Suriyelilere harcanan 30 milyar doların hesabını soran Kılıçdaroğlu bir bakıyorsunuz Şubat ayında \'Suriye\'de ev, okul, hastane yapalım\' diye tutturuyor. Sırf Mehmetçiğimiz Afrin\'e girmesin diye konuşan Kılıçdaroğlu\'nun çelişkisi derindir. Gayri milli bir tavır sergileyenleri bu millet sorumlu tutar ve sandıkta da mutlaka hesabını sorar.\"



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