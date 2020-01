Hakan Çavuşoğlu: BM ses vermenin ötesinde eyleme geçmelidir (2)

ÇAVUŞOĞLU: DÜNYA 5\'TEN BÜYÜKTÜR

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanlığı’nın Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlediği bayramlaşma programına katıldı.

Törende konuşan Çavuşoğlu, AK Parti’nin yenilenme sürecini hep birlikte yaşadıklarını kaydeden Çavuşoğlu, “İlk olarak il başkanımız Sayın Ayhan Salman teşkilatımızın başına getirildi. Ben ona huzurlarınızda bir kez daha başarılar temenni ediyorum. Allah onun ve bizlerin yardımcısı olsun. Bundan sonraki süreç onun ve bizler için çok önemli. Lütfen bunu bizden esirgemeyiniz. Zamanın ruhuna uygun bir şekilde yeniden yapılanma ve yeniden bir hızlanma durumu söz konusu artık. AK partimiz dünyayı güneş gibi aydınlatan yüce bir medeniyetin günümüzdeki sancaktarlığını hizmetkar ve talip bir partidir. Her zaman daha sağlam, daha diri durmak, daha iri olmak için çalışacağız. Çünkü sayın cumhurbaşkanımızın da sıklıkla ifade ettiği gibi biz sendelersek, AK Parti sendelerse Türkiye sendeler. Nasıl ki vücudu oluşturan milyonlarca hücre her saniye yenilemekte ve her saniye yenilendikçe bu vücut çürümekten kurtuluyor. Bizim partimizin de mükemmel şekildi işleyişini sürdürmesinin sırrı hücrelerinin her daim tazelenmesindendir. Kaldığımız noktadan bayrağı teslim aldığımız arkadaşlarla daha ileriye taşımak için gece demeden gündüz demeden var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu sancağı taşırken el birliği ile hareket edeceğiz. Küsmek, kırılmak yok” diye konuştu.

“Birbirimize yüz çevirirsek, bayramları hakkıyla değerlendiremezsek, sorunlar katlanarak büyüyecek” diyen Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“Dünyanın herhangi bir yerinde masum çocuklar, kadınlar öldürülürken bizim tribünden oturup bunlara seyirci kalabilmemiz mümkün değildir. Kalmayacağız, kalmamaya devam edeceğiz, dünya 5’ten büyüktür diye haykıracağız. Dünya 5’ten büyüktür kelimesinin ne denli, anlamlı olduğunu bugün daha iyi anlıyoruz. İslam kelimesinin esas anlamı barış, huzur ve esenlik anlamına gelen sim kelimesinden türemiştir. Bunu görmezden gelenler kaybetmeye mahkumdurlar. Bizler, siz dava arkadaşlarımızla Türkiye olarak bu medeniyete yaraşır şekilde hakkı savunmaya, haklı söylemeye, onu tutup kaldırmaya devam edeceğiz.”

Bayramlaşma törenine Çavuşoğlu’nun yanı sıra eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, AK Parti Bursa Milletvekilleri İsmail Aydın, Cemalettin Kani Torun, Zekeriya Birkan, Müfit Aydın, Osman Mestan, Bennur Karaburun, Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, ilçe belediye başkanları ve teşkilat başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.



