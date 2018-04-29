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Spor

Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Milan galip

İSTANBUL / DHA İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 35'inci hafta mücadelesinde Milan, milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun 1 gol attığı maçta Bologna'yı deplasmanda 2-1 yendi

29 Nisan 2018 21:54

İSTANBUL / DHA

İtalya Birinci Futbol Ligi\'nin (Serie A) 35\'inci hafta mücadelesinde Milan, milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu\'nun 1 gol attığı maçta Bologna\'yı
deplasmanda 2-1 yendi.
Renato Dall Ara\'da oynanan karşılaşmada Kırmızı-siyahlı ekibe galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 45+1\'inci dakikada Giacomo Bonaventura kaydetti. Ev sahibi takımın tek golü ise 74\'üncü dakikada Sebastian De Maio\'dan geldi.
Milan, bu galibiyetle puanını 57\'ye yükseltirken, Bologna ise 39 puanda kaldı.

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