Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Milan galip

İSTANBUL / DHA

İtalya Birinci Futbol Ligi\'nin (Serie A) 35\'inci hafta mücadelesinde Milan, milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu\'nun 1 gol attığı maçta Bologna\'yı

deplasmanda 2-1 yendi.

Renato Dall Ara\'da oynanan karşılaşmada Kırmızı-siyahlı ekibe galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 45+1\'inci dakikada Giacomo Bonaventura kaydetti. Ev sahibi takımın tek golü ise 74\'üncü dakikada Sebastian De Maio\'dan geldi.

Milan, bu galibiyetle puanını 57\'ye yükseltirken, Bologna ise 39 puanda kaldı.

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