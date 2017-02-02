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Futbol

Hakan Çalhanoğlu'na 4 ay men cezası

Hakan, Finlandiya maçında oynayamayacak

02 Şubat 2017 23:33

Bayer Leverkusen'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu ile Trabzonspor arasında 2012 yılından beri devam eden dava sonuçlandı. CAS'ın onaylanan kararına göre mili futbolcu sahalardan 4 ay men edildi.

Hürriyet’in haberine göre, Almanya Bundesliga'nın Bayer Leverkusen takımında forma giyen Hakan Çalhanoğlu ile Trabzonspor arasında 2012 yılından beri devam eden dava sonuçlandı.

Trabzonspor, Hakan’ı sözleşme imzaladıktan sonra başka bir takıma transfer olduğu için FIFA’ya şikayet etmişti. Bunun üstüne CAS’a başvuran Çalhanoğlu, davayı durdurmuştu.

Hakan Çalhanoğlu’na dört ay futboldan men cezası verildi.

Bayer Leverkusen Sportif Direktörü Rudi Völler, yaptığı açıklamada, "Hem bizim için hem Hakan için ciddi bir darbe. Leverkusen'in bu olaylarla hiçbir ilgisi yok. Bu ceza aynı zamanda bize de kesilmiş oldu." ifadelerine yer verdi.

CAS ayrıca Hakan Çalhanoğlu'nun Trabzonspor'a 100 bin Euro para ödemesine karar verdi. Çalhanoğlu, 24 Mart'ta oynanacak Türkiye - Finlandiya maçında forma giyemeyecek.

 

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