T24 LogoT24 Logo
Spor

Hakan Çalhanoğlu'lu Milan deplasmanda farklı kazandı

İtalya Serie A 1

21 Ağustos 2017 02:48

İtalya Serie A 1. hafta mücadelesinde Hakan Çalhanoğlu\'nun 90 dakika sahada kaldığı maçta Milan, deplasmanda Crotone\'u 3 - 0 mağlup etti.
Comunale Ezio Scida Stadyumu\'nda oynanan maçta Milan\'a 3 puanı getiren golleri 6. dakikada penaltıdan Franck Kessie, 18. dakikada Patrick Cutrone ve 23. dakikada Suso kaydetti.
Bu arada ev sahibi ekipten Federico Ceccherini, 3. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
ÇALHANOĞLU 90 DAKİKA SAHADA
Milan\'da forma giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11\'de başladığı mücadelede 90 dakikada sahada kalarak takımının galibiyetine büyük katkı sağladı.

İSTANBUL / DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SerieHakanMilanCrotoneComunale Ezio Scida StadyumuFranck KessiePatrick CutroneSusoBuFederico CeccheriniDAKİKA SAHADA MilanMilliDHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24