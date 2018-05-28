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Spor

Hakan Çalhanoğlu, tatilini Karadeniz'de geçiriyor

GİRESUN, (DHA) Dizindeki sakatlık nedeniyle A Milli Takım'ın İran, Tunus ve Rusya ile oynayacağı maçların aday kadrosundan çıkarılan Hakan Çalhanoğlu, tatil için geldiği memleketi Bayburt'tan eşinin memleketi Giresun'a geldi

28 Mayıs 2018 12:49

GİRESUN, (DHA)

Dizindeki sakatlık nedeniyle A Milli Takım\'ın İran, Tunus ve Rusya ile oynayacağı maçların aday kadrosundan çıkarılan Hakan Çalhanoğlu, tatil için geldiği memleketi Bayburt\'tan eşinin memleketi Giresun\'a geldi.
İtalya Serie A ekiplerinden Milan\'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, tatil için geldiği memleketinden eşinin memleketi olan Giresun\'un Tirebolu ilçesine geçti. Doğa yürüyüşleri yaparak vakit geçiren Çalhanoğlu, Dereli\'nin Kuzulan Şelalesi ile Mavi Göl\'ü de gezerek bol bol fotoğraf çektirdi. Çalhanoğlu, memleketi Bayburt\'ta da hemşerileri tarafından yoğun ilgi görmüştü.

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