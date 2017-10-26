Hakan Çalhanoğlu Seria A'daki ilk golünü attı

Chievo - Milan: 1 - 4

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu\'nun formasını giydiği Milan, İtalya Seria A 10. hafta maçında deplasmanda Chievo\'yu 4 - 1 mağlup etti. Hakan, ilk 11\'de başlayıp 90 dakika oynadığı maçta ligdeki ilk golüne de imza attı.

Marcantonio Bentegodi Stadı\'nda oynanan mücadelede konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Suso, 42. dakikada Bostjan Cesar (k.k.), 55. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 64. dakikada Nikola Kalinic kaydetti. Ev sahibi takımın tek golü ise 61. dakikada Valter Birsa\'dan geldi.

HAKAN\'DAN LİGDEKİ İLK GOL

Bu arada Milan\'ın milli futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11\'de başlayıp 90 dakika sahada kaldığı maçta 1 de gol buldu. Hakan böylece Seria A\'daki ilk golünü kaydetmiş oldu.

Öte yandan Hakan, Emre Belözoğlu\'nun ardından Serie A\'da gol atan ilk Türk oyuncu oldu.

İSTANBUL / DHA