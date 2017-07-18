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Spor

Hakan Çalhanoğlu, Nuri Şahin ve Emre Mor, Japonya'da karşı karşıya geldi

Nuri Şahin'in gol attığı maçta Hakan ve Emre 2. yarıda dahil oldu

18 Temmuz 2017 19:25

Yeni sezon hazırlıklarını Japonya'da sürdüren Milan ve Borussia Dortmund, burada bir hazırlık maçı oynadı. 3-1 Dortmund üstünlüğüyle biten maçta, milli futbolcular Hakan ÇalhanoğluNuri Şahin ve Emre Mor karşılıklı olarak forma giydiler.

Bayer Leverkusen'den Milan'a 22 milyon Euro'ya transfer olan ve 10 numaralı formayı kapan Hakan, kırmızı-siyahlı formayla ikinci maçına çıktı. Fenerbahçe'ye kiralık olarak gönderilmesi gündemde olan Emre Mor da, teknik direktör Petr Bozs'un gözüne girmek için mücadele verdi. 

Emre Mor'un şaşırtan değişimi

Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren goller; 16. dakikada milli futbolcu Nuri Şahin'den, 20 ve 62. dakikalarda Pierre-Emerick Aubameyang'dan gelirken, İtalyan temsilcisinin tek golünü 24. dakikada Carlos Bacca attı.

Hakan Çalhanoğlu ve Emre Mor'un 2. yarıda oyuna dahil olarak karşılıklı oynadığı müsabakanın sonunda, 19 yaşındaki Emre'nin oldukça sinirli olduğu gözlemlendi. Takımının kaptanı ve kalecisi Bürki, genç futbolcunun yanına gelerek sakin olması konusunda uyardı.

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