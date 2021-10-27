Hakan Çalhanoğlu'nun Inter macerası kısa sürecek

EURO 2020 B Grubu'nda oynanan Danimarka-Finlandiya maçında kalp sorunu nedeniyle bir anda yere yığılan Christian Eriksen'in boşluğunu doldurması için alınan Hakan Çalhanoğlu, Inter'de beklentileri karşılayamadı. Milli futbolcunun devre arasında takasta kullanılacağı aktarıldı.



Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Serie A'nın son şampiyonu, Inter'de beklenen performansı gösteremedi. Çalhanoğlu'nun devre arasında takasla gönderileceği belirtildi.



Inter'in, Lazio'nun 29 yaşındaki on numarası Luis Alberto'yu istediği aktarıldı. Alberto için Hakan'ın takasta sunulacağı ifade edildi. Milli futbolcumuzun devre arasında Lazio'ya gitme ihtimali bir hayli ciddi.