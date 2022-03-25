Hakan Çalhanoğlu'ndan 3'lü savunma yorumu

A Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu, Portekiz maçını ve kaçan penaltıyı yorumladı. Çalhanoğlu, takımın üçlü savunma sistemiyle oyununu da değerlendirdi.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz'e deplasmanda 3-1 mağlup olarak Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.

Karşılaşma sonrası TRT Spor'a konuşan Hakan Çalhanoğlu şunları söyledi:

"Üzgünüz. İlk 15 dakika maça iyi giremedik, biraz çekindik gibi. İlk yarıdan sonra hoca bize biraz daha motivasyon verdi. Bu güçle sahaya çıktık ve ikinci yarıda kontrol bizdeydi. Belki penaltıyı atsak devamı gelebilirdi. Burak abi sorumluluk aldı. Ben de diğer arkadaşlarım da kaçırabilirdik. Portekiz favoriydi ama biz de korkarak oynamadık.

Bu maçta bize iyi geldi. Yeni bir sistemle oynadık, 3-4-3'le. Kendimizi iyi hissettik. Korkarak oynamadık. Portekiz'de Portekiz'e karşı oynamak kolay değil. Onlar favoriydi. Farkındaydık. İyi oynadık ama maalesef turu geçemedik."