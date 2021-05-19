Hakan Çalhanoğlu'na astronomik transfer teklifi

Milan ile sözleşme görüşmelerini sürdüren Hakan Çalhanoğlu'na Katar'dan transfer teklifi geldi. Çalhanoğlu'na talip olan Katar ekibi Al Duhail'in milli futbolcuya imza parası olarak 8 milyon euro teklif ettiği belirtildi.

SkySports'un haberine göre, Al Duhail milli futbolcuya yıllık 8 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme teklif etti. İmza parası olarak 8 milyon euro teklif eden Katar kulübü gelecek hafta yıldız futbolcunun menajeriyle görüşecek.

Haberde 27 yaşındaki futbolcunun kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtilirken, Milan ile görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.

Sözleşmesi 31 Haziran'da sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu bu sezon Milan formasıyla 42 maça çıktı ve 9 gol 11 asist üretti.