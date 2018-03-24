Hakan Çalhanoğlu: “Milan'da gösterdiğim performansı, milli takımda da göstermek istiyorum"

Çağlar Söyüncü: \"Hocamız genç bir kadro kurmaya çalışıyor\"

Alparslan ÇINAR - Tolga YILDIRIM - Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)

Milan\'da forma giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, “Milan\'da hocam bana çok yardımcı oldu. Milan\'da gösterdiğim performansı milli takımda da göstermek istiyorum\" dedi.

A Milli Takım\'ın İrlanda Cumhuriyeti ile oynadığı özel maçın ardından konuşan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, yeni formaların milli takıma uğur getirdiğini söyledi. Maçın güzel olduğunu ve beklediklerini aldıklarını kaydeden Çalhanoğlu, “Bizim için önemli bir maçtı. 2018\'e iyi başlamak istedik. Bu galibiyet bize iyi bir motivasyon verebilir. Yeni formalar bize uğur getirdi. Takımımızda çok genç oyuncular var. Önemli olan takım halinde sahaya çıkmak. İlk yarı iyi top oynadık ama istediğimizi yapamadık. Rahat bırakmadık, top hep bizde kaldı. Maçın hakkı bizdeydi. Galibiyetler her zaman iyidir\" dedi.

Bugünkü gibi devam edebilmeyi dilediklerini de belirten milli oyuncu Çalhanoğlu, “Ben kendimi çok iyi hissediyorum. Milan\'da hocam bana çok yardımcı oldu. Milan\'da gösterdiğim performansı milli takımda da göstermek istiyorum. Benim için önemli olan galibiyetler ve takımın iyi olması\" diye konuştu.

\"HOCAMIZ GENÇ BİR KADRO KURMAYA ÇALIŞIYOR\"

Bundesliga ekiplerinden Freiburg\'da forma giyen Çağlar Söyüncü ise galibiyete ihtiyaçlarının olduğunu ve bu galibiyetin kendilerine iyi geldiğini söyledi. Milli takım taraftarlarına iyi bir sevinç yaşattıklarını da kaydeden Söyüncü, “Hocamız genç bir kadro kurmaya çalışıyor. Tecrübemiz çok yok, burası çok farklı. Çalışmaya devam edeceğiz. Hazırlık maçı da olsa galibiyet iyidir. Hocamızın çok fazla bizimle konuşma şansı olmuyor. Toplantılarla ancak konuşmaya çalışıyoruz. Çoğunluğumuz da yurt dışında birbirini tanıyor. Hocamızın dediğini yapmaya çalışıyoruz. Her şey güzel şu anda\" dedi.

KADRO ELEŞTİRİSİNE MORALİ BOZULDU

Karma alanda gazetecilerin ısrarına rağmen açıklama yapmak istemediğini belirten Fenerbahçe\'de forma giyen Mehmet Topal da, “Hiç gelmeyeyim. Biraz moralim bozuldu. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum\" diyerek alandan uzaklaştı.

Nihat Kahveci\'nin bir televizyon programında Mehmet Topal\'ı kadroya almasından dolayı Lucescu\'yu eleştirdiği, milli futbolcunun da bu nedenle moralinin bozuk olduğu iddia edildi.

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Haber Kodu: 180323254