Hakan Çalhanoğlu: Galatasaraylı olduğumu saklamıyorum

İtalya Serie A takımlarından AC Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu gelecekte Galatasaray formasını giymek istediğini açıkladı.

Hakan Çalhanoğlu, yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen maçlar ve gelecek planlarıyla ilgili TRT Spor’a açıklamalarda bulundu.

"Galatasaraylı olduğumu saklamıyorum"

Çalhanoğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Galatasaray’la ilgili yaptığı beğeniyle alakalı olarak, "Ben Galatasaraylı olduğumu saklamıyorum. Çocukluğumdan beri öyleyim. Buradan da söylüyorum bunu. Galatasaray’ı hep takip ediyorum. İlerleyen zamanlarda Galatasaray’a gelirsem çok mutlu olurum” yorumunu yaptı.

"Milan'da herkesin sonuçları negatif çıktı"

Çalhanoğlu, corona virüs süreci ile ilgili İtalya’daki haberlere göre 13-14 Haziran’da liglerin başlayacağını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı: "Milan’da herkesin sonuçları negatif çıktı. Bizde durum iyi. Mental olarak bu durum bizi çok zorladı. Oynayacağız mı, oynamayacağız mı?



İnşallah maçlar geç saatlerde oynanır. Ara sıra gizli gizli dışarıya hava almaya çıkıyorduk. Çocuk bakmak gerçekten kolay değil eşimi bu süreçte daha iyi anlıyorum. Elimden geldiği kadar eşime yardım ettim, çocuğumla daha fazla vakit geçirdim. Bu süreçte çok şey öğrendim."

"Hedefimiz Şampiyonlar Ligi"

Geçtiğimiz sezon 1 puanla Şampiyonlar Ligi’ni kaçırdıklarını aktaran milli futbolcu, "Bu sene de Şampiyonlar Ligi’ni göremeyeceğiz ancak Avrupa Ligi için mücadele edeceğiz. Önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi hedefimiz” değerlendirmesinde bulundu.

A Milli Futbol Takımı’ndaki genç oyuncular ve tecrübeli oyuncularla güzel bir jenerasyon yakaladıklarını belirten Çalhanoğlu, “Takımda herkesin birbirine saygısı var. Bu sene EURO 2020’yi göremeyeceğiz. Bir yandan sevindim bir yandan üzüldüm. Çünkü çok sakat arkadaşım vardı. Bazen iyi bazen kötü oynuyoruz. Sonuçta insanız. Negatifleri dinleyip geçmek gerekiyor.” dedi.