Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray'da oynamak istiyorum

Milli Takım ve Milan'ın orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, milli takım ve transferle ilgili konuştu. Çalhanoğlu, "Büyük bir Galatasaray taraftarıyım ve gelecekte Galatasaray’da oynamak istiyorum" diye konuştu.

Milan'da 10 numaralı formayı giymenin kendisi için büyük bir sorumluluk olduğunu söyleyen Hakan Çalhanoğlu, TRT Spor'a verdiği röportajda, "Futbolda inişler çıkışlar var, şu an zor bir dönem geçiriyoruz. Önümüzdeki maçı yenersek bazı şeyler değişebilir. Gattuso ile iyi anlaşıyorum. Arada sırada sinirleniyor. Onun zaten huyu öyle. Maçtan sonraki gün bizi tekrar motive etmek için uğraşıyor" dedi.

İsminin Galatasaray ile anılmasını da değerlendiren milli oyuncu, "Büyük bir Galatasaray taraftarıyım ve gelecekte Galatasaray’da oynamak istiyorum. Transfer söylentileri olması normal. Ben sadece Milan'ı düşünüyorum" diye konuştu.

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına da değinen Hakan Çalhanoğlu, "Süper Lig çok gelişti. Statlara bakıyorum İtalya'daki gibi. Fenerbahçe'nin kadrosu çok yeni. Zamanla durumu toparlar ama benim kalbim Galatasaray'la. İnşallah Galatasaray için en iyisi olur" temennisinde bulundu.

Hakan Çalhanoğlu Milli Takım'la ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

"Oyuncular olarak Milli Takım'da kenetlendik. Hiçbir gruplaşma yok. Milli Takım'da kaybettiğimizde taraftarlar kızıyor, anlıyorum ancak ancak aşırı tepki veriyorlar. Grupta rakiplerimiz Fransa ve İzlanda. Gruptan çıkmayı başarabiliriz.

"Milli takımda mental olarak daha kuvvetli olmalıyız. İyi futbolcularımız var, diğer takımlardan eksiğimiz yok. Tecrübesizlik olduğunu söyleyebilirim. Bunları aşabilirsek iyi yerlere geliriz. Genç bir takımız ve takım arkadaşlarıma güveniyorum."