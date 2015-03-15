Hakan Çalhanoğlu: Fatih Hoca'yla telefonda görüştüm, inşallah...

Milli takım kampında Gökhan Töre ile yaşadığı olaydan sonra, takım arkadaşı Ömer Toprak ile birlikte ay yıldızlı formadan uzak kalan Hakan Çalhanoğlu, "Fatih Hoca ile telefonla konuştum. Çok olumlu bir görüşme oldu. İnşallah milli takımda çok güzel şeyler yaşarım" dedi

Çalhanoğlu, Barcelona ile çıkan transfer haberlerine ilişkin olarak ise, "Barcelona ile adımın geçmesi tabii ki gurur verici ama benimle temasa geçen kimse olmadı. Bu konuyla menajerim ilgileniyor" dedi.

Ligdeki 4-0’lık Stuttgart maçından sonra TRT’nin sorularını yanıtlayan Çalhanoğlu, milli takımı çok özlediğini dile getirerek, şöyle konuştu.

‘’Fatih Hoca, Şampiyonlar Ligi’ndeki Atletico Madrid maçımızı izlemek için sağolsun buraya kadar geldi. Fakat maçtan sonra maalesef hemen otele gitmiş bu yüzden yüz yüze görüşemedik ama telefonla konuştum. Çok olumlu bir görüşme oldu. İnşallah milli takımda çok güzel şeyler yaşarım. Ay yıldızlı formamı çok özledim, milli takımı çok seviyorum. Hocam, Hollanda maçına davet ederse elimden geleni yapacağım. Gruptan çıkma şansımız zor ama hiçbir şey imkansız değildir. Hollanda’yı yenersek, öbür maçlarımızı da kazanabiliriz. “

‘Frikiklere sahada karar veririz’

Hakan Çalhanoğlu, milli takımda frikikleri kimin kullanacağı sorusuna; ‘’Hem Selçuk hem Mehmet Ekici hem de ben frikikleri iyi kullanıyoruz. Saha içinde karar vereceğiz kim kullanacak diye. Ya da hocamız karar verecek. Ben çalışıyorum, hazırlanıyorum, Selçuk ve Mehmet Ekici de hazırlanacaktır. Önemli olan gol atmak, kimin attığı değil‘’ şeklinde konuştu.

‘Barcelona ile temasım olmadı’

Barcelona ile çıkan transfer haberlerine de açıklık getiren Hakan, ‘ Barcelona ile adımın geçmesi tabii ki gurur verici ama benimle temasa geçen kimse olmadı. Bu konuyla menajerim ilgileniyor. Kendimi Bayer Leverkusen’de iyi hissediyorum ve şu anda burada oynamak istiyorum. Burda hedeflerim var. Atletico Madrid’i eleyerek tarih yazmak istiyoruz’ dedi.