Hakan Çalhanoğlu, 4 aylık men cezası boyunca maaş almayacak

Bayer Leverkusen'de forma giyen ve geçen hafta Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesince (CAS) 4 ay futboldan men cezası alan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun, süreç boyunca alacağı maaş ve primlerden vazgeçtiği açıklandı.

Alman kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bayer Leverkusen ile 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, kapsamlı bir durum değerlendirmesi yaptı. Hakan, oynamayacağı dönemde primlerle beraber tüm alacağı ücretlerden vazgeçme teklifinde bulundu.

Açıklamada sözlerine yer verilen Hakan, Bayer Leverkusen Kulübünün olayla herhangi bir ilgisi olmadığını ancak cezadan dolayı sportif ve ekonomik olarak önemli ölçüde etkilendiğini söyledi. Genç oyuncu, kulübün daha fazla zarara uğramasını istemediğini belirtti.

Ayrıca Hakan'ın takımla çalışmalara devam edeceği ve resmi maçlarda görev alamasa da takımın üyesi olarak arkadaşlarını destekleyeceği ifade edildi.

Hakan'ın, CAS kararına karşı hukuki yollara başvurma imkanına sahip olup olmayacağının incelenmesi konusunda kulübün destek vereceği bildirildi.

Trabzonspor, Hakan Çalhanoğlu'nun özel bir protokole imza atarak bordo-mavili kulüpte oynayacağını beyan etmesine ve 100 bin euro almasına rağmen şartları yerine getirmeyerek Alman ekibi Karlsruher ile anlaştığı iddiasıyla 2013 yılında FIFA'ya başvurmuştu.

FIFA tarafından geçen yıl ocak ayında alınan kararla, Trabzonspor'a karşı sözleşme maddelerini yerine getirmediği gerekçesiyle hatalı bulunan Hakan'a futboldan 4 ay men cezası verilmişti. Karara iki taraf da itiraz ederek CAS'a başvurmuştu. CAS, dava sonuçlanana kadar Hakan'a verilen söz konusu men cezasını geçici olarak durdurmuştu.

Hakan Çalhanoğlu, cezalı olacağı 4 aylık süreçte milli takım formasını da giyemeyecek.