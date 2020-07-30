Hakan Çalhanoğlu 12 yıllık rekoru tarihe gömdü!

AC Milan, Serie A'nın 37. haftasında konuk olduğu Sampdoria'yı 4-1 mağlup ederken maçta 1 gol ve 1 asist yapan Hakan Çalhanoğlu, 12 yıl sonra kırmızı siyah formayla ligde üst üste 5 maçta gol katkısı yapan ilk orta saha oyuncusu oldu.



Milan, Serie A'nın 37. haftasında Sampdoria'yı 4-1 mağlup etti. Salgın arasından sonraki döneme damga vuran milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da parlak performansını sürdürdü.



Yıldız orta saha, 1 gol ve 1 asistle göz doldurdu ve aynı zamanda 12 yıl sonra Milan formasıyla ligde üst üste 5 maçta gol katkısı yapan ilk orta saha oyuncusu oldu.



Karşılaşmada Milan'ın diğer gollerini 4. ve 58. dakikada Zlatan Ibrahimovic, 90. dakikada Rafael Leao kaydetti. Sampdoria'nın tek golü 87. dakikada Kristoffer Askildsen'den geldi.