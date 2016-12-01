Hakan Bayhan'ın yeni kitabı raflardaki yerini aldı

Gazeteci-yazar Hakan Bayhan'ın çocuklar için yazdığı kitabı Küçük Salyangoz Pişinga kitabı raflardaki yerini aldı.

Küçük Salyangoz Pişinga Hakan Bayhan’ın "Bahçedeki İncir Ağacı" ve "Karıncalar Ülkesine Yolculuk"tan sonraki üçüncü kitabı.

Yitik Ülke Yayınları’ndan çıkan kitapta kahramanlar, mekanlar, konular değişse de Bayhan’ın şifreleri değişmiyor; hayalperestlik, dostluk, yolculuk, işbirliği, cesaret ve yoldaşlık! İlk okuma kitabı olarak da önerilen Küçük Salyangoz Pişinga, 6 yaş üstü tüm çocuklar için seçkin kitaplarda.

Pişinga, Çengelköy Çınaraltı’nı mesken tutan hayalperest ve yağmursever bir Salyangoz. Doğa’nın güzelliklerine karşı çok duyarlı, hatta biraz romantik bir Salyangoz.

Herkesin hayatında dönüm noktaları vardır. Bir tanışma, bir yolculuk, bir tesadüf… Bazen hayatımızın akışını değiştiriverir. Hayatımızda olup bitenler de bizi! Bu çok katmanlı öykünün fonunda İstanbul kadim, güzel, masalsı… Serüvenlere ilham olan hep O! Karınca Fuyahiba ile tanışmak da böyle bir dönüm noktası olur Salyangoz Pişinga için.

Tesadüfenbaşlayan ilişkileri, ortak noktalarını keşfedince çabucak dostluğa dönüşür. Uçmayı ve İstanbul’a gökyüzünden bakmayı hayal eden iki dost, Yeşildüdükçün’ün kanatlarında doyumsuz bir yolculuğa çıkar. Kanatları olmayan bu iki minik canlı için yolculuk, bir anda tehlikeli bir serüvene dönüşür.

Dostlukları tehlikelerle sınanır ama bu zorluklardan hem dost, hem de yoldaş olarak çıkmayı başarırlar. Şamila’nın da katkısıyla serüven, büyülü bir güzelliğe bürünür.

Pişinga bu dönemeçte sadece hayallerini gerçekleştirmekle kalmaz, gerektiği anda cesaretini kuşanarak hem arkadaşını kurtarır, hem de özsaygısını güçlendirir. Zaten bizi biz yapan, seçimlerimiz değilse nedir?

İşte bu yüzden: Bütün umudumuz kitaplarda, kitaplarla büyüyen çocuklarda!

Hakan Bayhan:

1964 yılında Diyarbakır’da doğdu. 1989 yılında gazetecilik mesleğine foto muhabir olarak başladı. Muhabirlik, Editörlük ve Görsel Yönetmenlik yaptı. Birçok gazete ve dergide müzik ve kitap yazıları yazarken diğer yandan çocuk edebiyatıyla ilgilenmeye başladı. PEN Türkiye üyesi olan Bayhan’ın İlk masal kitabı Bahçedeki İncir Ağacı 2013'te, Karıncalar Ülkesine Yolculuk ise 2015 yılında Yitik Ülke Yayınlaru'nca yayımlandı.

Küçük Salyangoz Pişinga yazarın üçüncü eseridir.

Zeynep Şimşek:

1992 yılında İstanbul, Şişli'de doğdu. Sekiz yaşından beri çizim yapıyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü’nden mezun oldu. Ardından Almanya’da Burg-Giebichenstein Sanat Yüksek Okulu, Figüratif Heykel Bölümü'nde eğitim aldı. Son birkaç yıldır profesyonel illüstratör olarak çalışmaktadır. Halen Almanya’nın Halle şehrinde heykel ve illüstrasyonla ilgilenmeye devam etmektedir.