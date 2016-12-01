T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Hakan Bayhan'ın yeni kitabı raflardaki yerini aldı

Küçük Salyangoz Pişinga Hakan Bayhan’ın "Bahçedeki İncir Ağacı" ve "Karıncalar Ülkesine Yolculuk"tan sonraki üçüncü kitabı

01 Aralık 2016 22:56

Gazeteci-yazar Hakan Bayhan'ın çocuklar için yazdığı kitabı Küçük Salyangoz Pişinga kitabı raflardaki yerini aldı.

Küçük Salyangoz Pişinga Hakan Bayhan’ın "Bahçedeki İncir Ağacı" ve "Karıncalar Ülkesine Yolculuk"tan sonraki üçüncü kitabı. 

Yitik Ülke Yayınları’ndan çıkan kitapta kahramanlar, mekanlar, konular değişse de Bayhan’ın şifreleri değişmiyor; hayalperestlik, dostluk, yolculuk, işbirliği, cesaret ve yoldaşlık! İlk okuma kitabı olarak da önerilen Küçük Salyangoz Pişinga, 6 yaş üstü tüm çocuklar için seçkin kitaplarda.

Pişinga, Çengelköy Çınaraltı’nı mesken tutan hayalperest ve yağmursever bir Salyangoz. Doğa’nın güzelliklerine karşı çok duyarlı, hatta biraz romantik bir Salyangoz. 

Herkesin hayatında dönüm noktaları vardır. Bir tanışma, bir yolculuk, bir tesadüf… Bazen hayatımızın akışını değiştiriverir. Hayatımızda olup bitenler de bizi! Bu çok katmanlı öykünün fonunda İstanbul kadim, güzel, masalsı… Serüvenlere ilham olan hep O! Karınca Fuyahiba ile tanışmak da böyle bir dönüm noktası olur Salyangoz Pişinga için.

Tesadüfenbaşlayan ilişkileri, ortak noktalarını keşfedince çabucak dostluğa dönüşür. Uçmayı ve İstanbul’a gökyüzünden bakmayı hayal eden iki dost, Yeşildüdükçün’ün kanatlarında doyumsuz bir yolculuğa çıkar. Kanatları olmayan bu iki minik canlı için yolculuk, bir anda tehlikeli bir serüvene dönüşür.

Dostlukları tehlikelerle sınanır ama bu zorluklardan hem dost, hem de yoldaş olarak çıkmayı başarırlar. Şamila’nın da katkısıyla serüven, büyülü bir güzelliğe bürünür.

Pişinga bu dönemeçte sadece hayallerini gerçekleştirmekle kalmaz, gerektiği anda cesaretini kuşanarak hem arkadaşını kurtarır, hem de özsaygısını güçlendirir. Zaten bizi biz yapan, seçimlerimiz değilse nedir?

İşte bu yüzden: Bütün umudumuz kitaplarda, kitaplarla büyüyen çocuklarda!

Hakan Bayhan:

1964 yılında Diyarbakır’da doğdu. 1989 yılında gazetecilik mesleğine foto muhabir olarak başladı. Muhabirlik, Editörlük ve Görsel Yönetmenlik yaptı. Birçok gazete ve dergide müzik ve kitap yazıları yazarken diğer yandan çocuk edebiyatıyla ilgilenmeye başladı. PEN Türkiye üyesi olan Bayhan’ın İlk masal kitabı Bahçedeki İncir Ağacı 2013'te, Karıncalar Ülkesine Yolculuk ise 2015 yılında Yitik Ülke Yayınlaru'nca yayımlandı.

Küçük Salyangoz Pişinga yazarın üçüncü eseridir.

Zeynep Şimşek:

1992 yılında İstanbul, Şişli'de doğdu. Sekiz yaşından beri çizim yapıyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü’nden mezun oldu. Ardından Almanya’da Burg-Giebichenstein Sanat Yüksek Okulu, Figüratif Heykel Bölümü'nde eğitim aldı. Son birkaç yıldır profesyonel illüstratör olarak çalışmaktadır. Halen Almanya’nın Halle şehrinde heykel ve illüstrasyonla ilgilenmeye devam etmektedir.

ETİKETLER

Hakan BayhankitapKüçük Salyangoz Pişinga

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24