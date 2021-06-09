Hakan Ayık: Uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan firari, suç örgütlerinin çökertilmesinde yanlışlıkla nasıl etkili oldu?

Yusuf Özkan

Lahey, Hollanda

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) ile Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından 16 ülkede yürütülen ve bugüne kadarki en büyük polis operasyonlarından biri olan "Truva Kalkanı"nın, Avustralya'nın en çok aranan suçlularından olan ve uyuşturucu kaçakçılığıyla itham edilen Hakan Ayık sayesinde ilerlediği ortaya çıktı.

Hollanda medyasında yayımlanan Europol kaynaklı haberlere göre, FBI tarafından yönetilen operasyonda polis tarafından suç örgütlerine satılan AnOm şifreli telefonlar, Hakan Ayık tarafından diğer suç örgütlerine tanıtıldı ve satıldı. Bu da, 16 ülke polisinin, suç örgütlerini kolayca takip etmesini sağladı.

Operasyona, polis tarafından suç örgütlerine satılan şifreli haberleşme hattı AnOm sayesinde suçlulara ulaşılması nedeniyle, tarihteki Truva Atı'na atıfla "Truva Kalkanı" adı verildi.

Europol kaynaklarına göre polisin suçlulara satmayı başardığı şifreli hat, Avustralya'nın en çok arananlar listesinde yer alan ve halen Türkiye'de yaşadığı bildirilen Hakan Ayık sayesinde yaygınlaştı.

Ayık, farkında olmadan polise yardım ederken, suç ortaklarını da tuzağa düşürdü.

Avustralya polisine göre Hakan Ayık, AnOm'un suç örgütleri arasında kullanılması konusundaki en etkili güçtü. Suç örgütlerine sızan sivil polislerin 2018 yılında satmaya başladığı şifreli telefonu ilk satın alanlardan biri Hakan Ayık oldu.

Telefonun reklamını yaptı

Yalnızca mesaj gönderip alabilen ve suçlular tarafından şifresinin asla kırılamadığına inanılan telefonun Ayık'ın eline geçmesinin ardından satışlar da arttı. Çünkü Hakan Ayık, kendi suç ağı içinde bol bol telefonun reklamını yaptı.