Hakan Atilla’nın avukatı, Zarrab’ın “Memurun bahşişini başında verin” sözlerini mahkemede neden dinletti?

New York

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde Mehmet Hakan Atilla’nın tek sanık olarak yargılandığı davanın dünkü (6 Aralık) oturumunda, 17-25 Aralık sürecini ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı.

Atilla’nın avukatı Cathy Fleming, çapraz sorgunun ikinci gününde, mahkeme ile anlaşma yoluna giden ve tanık statüsüne geçen Reza Zarrab’ın Rüçhan Bayar’la 1 Mart 2013 tarihinde yaptığı bir telefon konuşmasının tamamının dinletilmesini talep etti. Savunma avukatının isteği üzerine dinletilen kayıtta, Zarrab’ın “Annemin babası derdi ki ‘Orospunun ve memurun bahşişini başında verin’” ifadesi de yer aldı.

Zarrab’ın Türkiye’de çokça tartışılan bu ifadesinin yer aldığı kaydın bir kısmı 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturması sonrasında sosyal medyada, “Haramzadeler” gibi bazı anonim hesaplar tarafından internette dolaşıma sokulmuştu. Türkiye’de yayınlanan kayıtta Bayar, “Bir de bir birim daha var. Bu da hükümet kanadında kanalında biz şimdi orayla görüşüyoruz. Onlar zaten bu bağlantıları sağladılar. Tabi yedirmemiz lazım ama bizimkiler, hemen bugün ben dedim ki bir saat alalım şu adama bir ROLEX 30-40 bin dolarlık. Bir hediye yapalım para almıyorsa da. Biraz bekle diyor, ilişkilerimiz gelişsin paralarımız gelsin gitsin” ifadelerini kullanıyordu.

Mahkeme salonunda dinletilen telefon konuşması göz önüne alındığında, Türkiye’de Mart 2014’te dolaşıma sokulan ses kaydı, Zarrab’ın Bayar’la olan konuşmasının sonlarına doğru bir yerden başlıyor. Mahkeme salonunda dinletilen kayıttan anlaşıldığı üzere Bayar, bu tarihte Halkbank’ta geliştirdikleri sistemi Çin’deki bankalarla da uygulamak istiyor. Bayar, Çin bankalarından birkaç kişi ile irtibata geçtiğini ve onların da kendisinin yetkili kişilerle tanışmasına aracı olduğunu Zarrab’a aktarıyor. Zarrab ise Bayar’a süreci hızlandırmak için Çin’de rüşvet vermesi gerektiği tavsiyesinde bulunuyor ve çok tartışmalı ifadesini kullanıyor.

Mahkemede dinletilen telefon görüşmesi ve Zarrab’ın ifadeleri Türkiye’de 2014’te dolaşıma sokulan kaydı doğruluyor. Fakat, 2014’teki kayıt sadece telefon konuşmasından bir parça olduğu için Bayar’ın Türkiye’deki rüşvet ilişkilerini kastettiği düşünülmüş ve çokça tartışılmıştı. Atilla’nın tek sanık olarak yargılandığı davada, savunmanın talebiyle dinletilen daha geniş kapsamlı kayıt ise, bu ifadelerin Çin’le yapılması planlanan “ticaretle” ilgili konuşmanın ardından geldiğini gösteriyor.

Türkiye’de 2014 yılında “Haramzadeler” adlı hesaptan sosyal medyada dolaşıma sokulan kaydın dökümü şöyle:

Rüçhan Bayar: Bir de bir birim daha var. Bu da hükümet kanadında kanalında biz şimdi orayla görüşüyoruz. Onlar zaten bu bağlantıları sağladılar. Tabi yedirmemiz lazım ama bizimkiler, hemen bugün ben dedim ki bir saat alalım şu adama bi ROLEX 30-40 bin dolarlık. Bir hediye yapalım para almıyorsa da. Biraz bekle diyor, ilişkilerimiz gelişsin paralarımız gelsin gitsin. Çünkü kafamızı kesmedi, hesabımızı kapatmadı, ilişkimiz gelişsin, bu adamları alacağız 40-50 bin ne gerekiyorsa yapacağız. Sen nasıl uygun görüyorsun?

Reza Zarrab: Ben olsam veririm.

Rüçhan Bayar: Şu anda yapmayalım, 1. işlem, 2. işlem, biraz ilişkilerimiz gelişsin.

Reza Zarrab: Benim rahmetli annemin babası derdi ki orospu ile memurun bahşişini başında verin derdi.

Rüçhan Bayar: Önceden verecen. Doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun. Önceden hiçbir işin yokken hele versen insanlara sonra hepsi sana daha ucuza yapar bu işi.

Reza Zarrab: Her yiğidin bir yoğurt yiyişi var ya.

Rüçhan Bayar: Abi haklısın haklısın. Hiç ihtiyacımız olmayan adamlara dünya para veriyoruz. Sonra işimiz düştüğünde para ile çözemeyeceğimiz işi çözeriz.