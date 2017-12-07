"Zarrab davasında sanık dışında herkes suçlanıyor"

HaberTürk yazarı Serdar Turgut, ABD'de 20 ayı aşkın süre önce tutuklanan ve yargılandığı davada tanık statüsüne geçen Reza Zarrab davası hakkında "Sanık dışında herkes suçlanıyor" dedi. Turgut, "Savunma, tüm stratejisini 'Devamlı yalan söyleyen bir tanığın suçlamasıyla Hakan Atilla sanık koltuğuna oturtulmuştur' yaklaşımı üzerine kuruyor" ifadesini kullandı.

Turgut'un "Sanık dışında herkes suçlanıyor" başlığıyla (7 Aralık 2017) yayımlanan yazısının bir kısmı şöyle:

İkinci haftanın üçüncü gününde dava başlamadan önce sorgulayıcı Avukat Cathy Fleming’in herkesten önce neden salona girip tek başına oturduğu belli oldu.

Öyle anlaşılıyor ki ilk günü fazla başarılı bulunmayan avukat, ikinci günün detaylı planlarını yapıyormuş. Zaten çoğunluk içeriye girmeden önce ayağa kalktı ve bazı delilleri bizzat düzenlemeye başladı.

- Zarrab’ı bir gün önce kaldığı yerden sorgulamaya başlayınca izlediği strateji de net bir biçimde ortaya çıktı. Savunma, Reza Zarrab’ın Halk Bankası’nda bir tek Hakan Atilla ile yakın ilişkisi olmadığını ortaya koymaya çalışıyor.

Zarrab, Hakan Atilla’nın Süleyman Aslan gibi kendisiyle yüz yüze görüşme talebinin bir kez bile olmadığını, hatta onun odasının hangi katta olduğunu bile bilmediğini söyledi.

Zaten birçok telefon görüşmesi tapelerinin dinlendiği davada Hakan Atilla ile ilgili sadece dört görüşme var.

"Tabii ki yalan söyledim"

Sonuçta Zarrab bir sorun olursa aşmak için alt düzeydeki yetkililerle konuşur çözermiş. Eğer çözemezse direkt Süleyman Aslan ile konuşup sorunu halletme yoluna gidermiş.

Bunlar anlatılırken bir kez bile Hakan Atilla’nın adının geçmemesi, savunmanın lehine bir puan olarak görüldü.

- Zarrab bir ara soruları cevaplarken, yapılan işin esasını bilmeyen bir personel aradığında “Onlara gayet tabii ki yalan söylerdim” deyince, bunun jüri üzerinde etkisinin ne olacağı merak edildi.

Çünkü savunma, tüm stratejisini “Devamlı yalan söyleyen bir tanığın suçlamasıyla Hakan Atilla sanık koltuğuna oturtulmuştur” yaklaşımı üzerine kuruyor.

- Israrlı sorular nedeniyle Zarrab, yalan söylediğini defalarca vurgulamak istermiş gibi birkaç kez tekrarlamak zorunda kaldı.

Ebru Gündeş konuşuldu

- Avukat, dünkü sorgulamasının bir bölümünde Zarrab’ın, Ebru Gündeşile olan birlikteliğini de dava kayıtlarına geçirdi.

Zarrab meşhur bir insanla birlikteliğinden dolayı hep basının ilgisinin üzerinde olduğunu ve hakkında yüzde 90’ı asparagas olan haberler yapıldığını savundu, ona aldığı hediyeler konusunda yapılan haberlerin yalan olduğunu da ekledi.

Avukatın bu sorgulamadan ne tür sonuç çıkaracağı tam anlaşılamadı.

Daha sonra bazı konularla bağlantısının kurulmasına çalışılacağı düşünülüyor.

*************

CHP, Beyaz Saray'da

New York’ta Reza Zarrab davası tüm hızıyla sürerken CHP, Washington’da Beyaz Saray temasları yapıyor.

New York’taki davayı izleyen CHP milletvekillerine, “Sizce bu ziyaretin zamanlaması uygun mu?” diye sorduğumda, “Biz zaten 2 ay arayla düzenli görüşmeler yapıyorduk. Bu defaki de bugüne denk geldi”dediler.

Eski diplomat, milletvekili Öztürk Yılmaz başkanlığındaki heyetin Beyaz Saray’da Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster’ın yardımcısı ve Avrupa işlerinden sorumlu Fiona Hill ve Türkiye işlerine bakan Alton Boulad ile görüştükleri söylendi.

Amerikan tarafı, Beyaz Saray’ın bu kritik dönemde Türkiye hakkında muhalefetin de görüşünü almak istemesinin gayet doğal olduğunu, bunu tecrübeli bir diplomat olan bir siyasetçiden almalarını da bir şans olarak gördüklerini söylediler.