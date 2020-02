Hakan Atilla'nın ailesi, akrabaları, arkadaşları Yargıç Berman'a mektup yazarak "merhamet" istedi

Nafiz Albayrak / New York, 18 Nisan (DHA) - ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları delme ve kara para aklama ve bankacılık sahtekarlığı ile bunlarla ilintili suçlardan New York’ta tutuklu olarak yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın ailesi, akrabaları ve arkadaşları, davaya bakan Yargıç Richard Berman’a \"duygu yüklü mektuplar\" yazarak \"merhamet\" çağrısında bulundu.

ABD Adalet Bakanlığı’na bağlı elektronik sisteme önce gizlilik kaydıyla konulan mektuplar daha sonra, kamuya ve medyaya açılarak yayınlandı. Hakan Atilla’nın eşi Burçin, oğlu Burkan, annesi Ayşe ve babası Mehmet Işık Atilla, akrabaları ile arkadaşlarının kendi el yazılarıyla kaleme alıp imzalayarak yargıç Berman’a mektup yazdı.

Toplam 102 ayrı mektubun her birinde, New York’ta tutuklu olan Mehmet Hakan Atilla’nın suçsuzluğu savunuldu.

Mektuplarda Hakan Atilla’nın dürüstlüğü, ailesine olan sevgisi ve bağlılığı, çalışkanlığı örnek gösterilerek Yargıç Berman’dan, önümüzdeki haftalarda cezası açıklanacak Hakan Atilla’ya ‘merhamet’ göstermesi ve mahkum etmemesi istendi.

Hakan Atilla’nın eşi Burçin Atilla, Berman’a yazdığı mektubu, \"Uyumlu, mutlu ve huzurlu, toplum tarafından takdir gören evliliğimizde en zor olan, bugünlerde ayrı geçirdiğimiz günlerdir. Bir araya gelerek güzel günlerimize devam edebilmek, son nefesime kadar Hakan’ın elini tutabilmek tek dileğimdir. Hayata yeniden tutunabilmemiz, onurlu, mutlu ve sağlıklı, tüm sevdiklerimizle yaşamamızı sürdürebilmemiz için lütfen Hakan’ı mahkum etmeyin. Sağduyunuza güveniyor, merhametinize sığınıyorum\" diyerek bitirdi.