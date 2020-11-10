Hakan Atilla'dan istifa iddialarına açıklama

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, hakkında çıkan istifa haberlerini yalanlayarak, "Görevde olduğum sürece Borsada pek çok rekor kırdık. Daha da devam etmeye niyetliyim" dedi.

Halkbank davası kapsamında ABD'de 28 ay tutuklu kaldıktan sonra Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne getirilen Hakan Atilla'nın istifa ettiği öne sürüldü.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Atilla'nın iddialarını yalanladığını söyledi. Twitter hesabından açıklama yapan Özdemir, Atilla'nın, "İstifa mı ettin" sorusuna, " Hayır bu iddiaların aslı astarı yok. İstifa etmedim, görevimin başındayım. Görevde olduğum sürece Borsada pek çok rekor kırdık. Daha da devam etmeye niyetliyim" dediğini aktardı.