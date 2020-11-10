Hakan Atilla'dan istifa iddialarına açıklama

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, hakkında çıkan istifa haberlerini yalanlayarak, "Görevde olduğum sürece Borsada pek çok rekor kırdık. Daha da devam etmeye niyetliyim" dedi.
Halkbank davası kapsamında ABD'de 28 ay tutuklu kaldıktan sonra Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne getirilen Hakan Atilla'nın istifa ettiği öne sürüldü.
Hazine Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Berat Albayrak, İran'a yönelik yaptırımları delme suçundan ABD'de hapis yatan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'yı, cezasını çekip Türkiye'ye gönderildikten sonra 2019'da havalimanında karşılaşmıştı. Atilla döndükten birkaç ay sonra Borsa İstanbul Genel Müdürü olmuştu.