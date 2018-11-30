Hakan Ateş'ten firmaları kızdıracak sözler: Çürükler ayıklanmalı

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, özel sektörün sorunlu kredilerinin nasıl yapılandırılacağının Türkiye ekonomisi için belirleyici olacağına dikkat çekerek “Kriz dönemlerinde firma sayısı yüzde 20 ile yüzde 35 arasında azalır. Çürük elmalar ayıklanmalı. Çürük elmalar yaşatılmaya çalışılırsa tüm elmalar çürür. Zombi firmalar ortaya çıkar. Katma değer üretemeyen firmaları yaşatmaya gerek yok” dedi.

Cumhuriyet’ten Emre Deveci’nin haberine göre 8. Uluslararası Resort Turizm Kongresi’nde konuşan Ateş, toplamdaki 17 milyar dolar seviyesindeki turizm kredisinin yüzde 17’sine denk gelen yaklaşık 3 milyar dolar krediyi Denizbank’ın kullandırdığını söyledi. Ateş, geri ödemelerdeki sorunlar nedeniyle bu rakamın yaklaşık 2 milyar dolarını yeniden yapılandırdıklarını söyledi.

Enflasyon ve faiz oranlarının bir süre daha yüksek kalmaya devam edeceğini belirten Ateş, ekonominin dengelenmesi için gelecek iki yılda büyümenin yüzde 1-2 seviyelerinde kalacağı öngörüsünü paylaştı.

Takipteki kredi oranın yüzde 3.5’e, sorunlu kredilerin oranın çift haneli rakamlara yükseldiğini aktaran Ateş, kaynakların akılcı kullanılmasının ve yabancı yatırımcıların güveninin yeniden kazanılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Ateş, 2018’de turist sayısında ve turizm gelirinde önemli artış olduğunu ancak turist başına ortalama harcamada geçen yılki 811 dolar seviyesinden bu yıl 750 dolar seviyesine düşüldüğünü dile getirdi.