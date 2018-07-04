T24 LogoT24 Logo
Spor

Hakan Aslantaş, Eskişehirspor'a transfer oldu

ESKİŞEHİR,(DHA) Eskişehirspor, geçen sezon Kardemir Karabükspor forması giyen Hakan Aslantaş ile sözleşme imzaladı

04 Temmuz 2018 00:14

ESKİŞEHİR,(DHA)

Eskişehirspor, geçen sezon Kardemir Karabükspor forması giyen Hakan Aslantaş ile sözleşme imzaladı.
Vali Hanefi Demirkol Tesisleri\'nde düzenlenen imza törenine Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal, sportif direktör İzzet Erdoğan ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. Aslantaş, Eskişehirspor\'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
26 Ağustos 1985 tarihinde Almanya\'da dünyaya gelen 1.81 boyundaki defans oyuncusu Hakan Aslantaş, geçen sezon Kardemir Karabükspor forması ile 19 maçta yer aldı. Aslantaş, Eskişehirspor\'da bu sezon 38 numaralı formayı giyecek.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ESKİŞEHİRDHA EskişehirsporKardemir KarabüksporHakan AslantaşVali Hanefi Demirkol TesisleriEskişehirspor Başkanı HalilErdoğanAslantaş EskişehirsporAğustosAlmanyaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24