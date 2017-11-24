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Spor

Hakan asist yaptı, Milan farklı kazandı

Milan - Austria Wien: 5-1 İSTANBUL, (DHA) UEFA Avrupa Ligi D Grubu mücadelesinde Milan, sahasında Austria Wien'i 5-1 mağlup etti

24 Kasım 2017 04:16

Milan - Austria Wien: 5-1

İSTANBUL, (DHA)

UEFA Avrupa Ligi D Grubu mücadelesinde Milan, sahasında Austria Wien\'i 5-1 mağlup etti.
San Siro\'da oynanan müsabakada ev sahibi ekibin gollerini 27\'de Ricardo Rodriguez, 36\'da ve 70\'te Andre Silva, 42\'de ve 90\'da Patrick Cutrone kaydederken, deplasman ekibinin tek golü 21\'inci dakikada Christoph Monschein\'den geldi.
Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu mücadeleye ilk 11\'de başlarken, 90 dakika sahada kaldı. Yıldız oyuncu ayrıca Andre Silva\'nın 70\'inci dakikada attığı golün asistini yapan isim oldu.
Bu sonuçla birlikte Milan puanını 11\'e yükselterek son maçlar öncesi D Grubu\'nu lider bitirmeyi garantiledi.

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