Hakan Arslan'ın gördüğü kırmızı L'Equipe'de haber oldu

Beşiktaş'ın Sivasspor'u 3-0 yendiği maçta, siyah-beyazlıların ilk golünün taç çizgisi dışından çevrildiği tartışması büyüyor. Bu gole devre arasında cep telefonundan pozisyonunu göstererek itiraz eden Hakan Arslan'ın kırmızı görmesi ise Fransa'nın prestijli gazetesi L'Equipe'de de haber oldu.

Hakan Arslan'ın hakem Arda Kardeşler'e telefondan pozisyonu gösterip daha sonra kırmızı kart görerek oyundan atılması Avrupa'da futbolseverlerin en çok konuştuğu olaylardan biri oldu. İlk yarı sonunda yaşanan bu olayın an be an anlatıldığı haberin altına yurtdışında yaşayan Türklerin de Fransızca yorumlar yazması ve birbirleriyle tartışmaları dikkat çekti.