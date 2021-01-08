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Hakan Altun, yeteneğini keşfettikleri temizlik işçisi Şahin Özlem’e single hazırladı

08 Ocak 2021 14:47

Şarkıcı Hakan Altuğ, ortağı Aydın Kara ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde temizlik işçisi olan Şahin Özlem’e kendi yapım şirketinden single hazırladı.

Hakan Altun, müzik direktörü ve aranjörü Aydın Kara ile kurdukları Hak Yapım’dan çıkacak yeni bir projeye imza attı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde temizlik işçiliği yapan Şahin Özlem, sosyal medyasında paylaştığı şarkılarıyla prodüktör Aydın Kara’ya ulaşmayı başardı. Müzik eğitimi olmamasına rağmen yeteneğiyle dikkat çeken Şahin Özlem, Hakan Altun’un desteğiyle Hak Yapım ailesine girdi.

Şahin Özlem, şarkıcı Oğuzhan Koç’un “Bulutlara Esir olduk” şarkısını seslendirdi.

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