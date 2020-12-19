T24 LogoT24 Logo
Magazin

Hakan Altun herkesi sildi, sadece sevgilisini takip ediyor!

19 Aralık 2020 10:47

Şarkıcı Hakan Altun, oyuncu sevgilisi Gonca Vuslateri ile yeni karesini Müslüm Gürses'in "Kal Benimle" şarkısı eşliğinde takipçileriyle paylaştı. Tüm takipçilerinini sildiği görülen Altun, artık sosyal medyada sadece sevgilisini takip ediyor.

Geçtiğimiz hafta Altun ile aşk yaşadığını itiraf eden Vuslateri, "Çok mutluyuz" açıklamasını yaptı. İkili, yeni pozlarını sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Vuslateri, sevgilisi ile bu karesini, Sezen Aksu'nun "Erkek Güzeli" şarkısının "Seni pamuklara sarmalar sararım" sözleriyle takipçileriyle paylaştı.

Vuslateri ile pozunu Müslüm Gürses'in "Kal Benimle" şarkısı eşliğinde yayınlayan Altun'un ise takip ettiği herkesi sildiği görüldü.

Hakan Altun, artık sosyal medyada sadece sevgilisi Gonca Vuslateri'yi takip ediyor.

ETİKETLER

hakan altun gonca vuslaterihakan altungonca vuslateri
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24