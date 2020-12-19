Hakan Altun herkesi sildi, sadece sevgilisini takip ediyor!

Şarkıcı Hakan Altun, oyuncu sevgilisi Gonca Vuslateri ile yeni karesini Müslüm Gürses'in "Kal Benimle" şarkısı eşliğinde takipçileriyle paylaştı. Tüm takipçilerinini sildiği görülen Altun, artık sosyal medyada sadece sevgilisini takip ediyor.

Geçtiğimiz hafta Altun ile aşk yaşadığını itiraf eden Vuslateri, "Çok mutluyuz" açıklamasını yaptı. İkili, yeni pozlarını sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Vuslateri, sevgilisi ile bu karesini, Sezen Aksu'nun "Erkek Güzeli" şarkısının "Seni pamuklara sarmalar sararım" sözleriyle takipçileriyle paylaştı.

Vuslateri ile pozunu Müslüm Gürses'in "Kal Benimle" şarkısı eşliğinde yayınlayan Altun'un ise takip ettiği herkesi sildiği görüldü.

Hakan Altun, artık sosyal medyada sadece sevgilisi Gonca Vuslateri'yi takip ediyor.