Hakan Altun'dan sağlık durumu hakkında açıklama

‘Şarkılar Bizi Söyler’ programının çekimleri sırasında yaşadığı rahatsızlığın ardından beyin ameliyatına giren şarkıcı Hakan Altun, "Doktorlar bir süre daha dinlenmemi söylüyor" diyerek Bodrum'da yaşayacağını söyledi.

İstanbul’daki evinde istirahate çekilen Altun, önceki gün rutin kontrolleri için Nişantaşı’nda bulunan Amerikan Hastanesi’ne geldi.

TV100'de yer alan habere göre, sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Hakan Altun, “Rutin kontrolüme geldim. Herhangi bir sıkıntı yok. Kendimi iyi hissediyorum.” dedi.

"Bodrum'a gideceğim"

Bir süre daha dinleneceğini ve sahnelerden uzak kalacağını ifade eden Altun, “Doktorlar biraz daha dinlenmemi istiyor. Bir süre daha buradayım. Önümüzdeki hafta Bodrum’a gideceğim” şeklinde konuştu.

Ne olmuştu?

Sanatçı Hakan Altun, 2007 yılında özel bir hastanede 2.5 saat süren operasyonla ameliyat olmuştu. Altun'un beyninin sağ tarafında bulunan mandalina büyüklüğündeki iyi huylu olduğu tahmin edilen tümörün alındığı açıklanmıştı.