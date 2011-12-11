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Yaşam

Hakan Albayrak köşe yazarlığını bıraktı

Yeni Şafak gazetesi yazarı Hakan Albayrak köşe yazarlığını bıraktığını açıkladı.

11 Aralık 2011 02:00

T24 - Yeni Şafak gazetesi yazarı Hakan Albayrak köşe yazarlığını bıraktığını açıkladı. Albayrak, bugün yayımlanan son yazısında okuyucularına veda ederek, "Yazmakta çok zorlanıyorum artık. Başka sebebi yok. Aylar önce verdiğim -fakat bugüne kadar ertelemek zorunda kaldığım- bir karar bu" dedi.


Hakan Albayrak'ın Yeni Şafak'ta "Allah'a ısmarladık" başlığıyla yayımlanan (11 Aralık 2011) veda yazısı şöyle:


Allah'a ısmarladık


Yeni Şafak'taki ikinci dönemimde neredeyse 5 yılı tamamlamışım. Aşağı yukarı 1000 yazı yazmışım demek ki. Genel yayın yönetmeni (önce Mustafa Karaalioğlu, sonra Yusuf Ziya Cömert) ve patronlar bir tanesini bile başıma kakmadılar. Bana tanıdıkları hürriyet için onlara müteşekkirim. Bitmez tükenmez nazımı çeken değerli çalışma arkadaşlarıma (özellikle Ankara ekibine) ve yazılarımı okuma lütfûnda bulunan siz değerli dostlara da müteşekkirim.


Yeni Şafak'a veda ediyorum. Köşe yazarlığını bırakıyorum. Geçici mi olur temelli mi olur, Allah bilir. Hakkınızı helal edin lütfen.


Gazetemle aramda bir tatsızlık yok, elhamdülillah. Anadolu Ajansı'nda danışman olarak göreve başlamak üzereyim, ama Yeni Şafak'tan ayrılmamın sebebi bu da değil (O danışmanlık görevi köşe yazarlığına mani de değil zaten). Köşe yazarlığı taşıyamayacağım bir yük haline geldi. Yazmakta çok zorlanıyorum artık. Başka sebebi yok. Aylar önce verdiğim -fakat bugüne kadar ertelemek zorunda kaldığım- bir karar bu.


Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi bütün Yeni Şafak camiasının üzerine olsun.


Rahmet ve bereket yağmurlarında iliklerinize kadar ıslanırsınız inşaallah.


Allah'a ısmarladık.


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