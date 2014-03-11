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Hakan Albayrak: Dank etti, Ergenekon ve Balyoz'daki çığlıkları duymadığım için pişmanım

Hakan Albayrak: Benim yüzüme gülüp beni Selam Örgütü’ne dahil eden, karşı tarafın çocuklarına neler yapmaz

11 Mart 2014 19:18

Zeynep Bayramoğlu’nun sunduğu A Haber'de yayınlanan Kadraj programına katılan Star Gazetesi Yazarı Hakan Albayrak Ergenekon Davası tahliyeleri ile ilgili olarak "benim yüzüme gülüp beni Selam Örgütü’ne dahil eden, karşı tarafın çocuklarına neler yapmaz" yorumunu yaptı.

Albayrak “Ergenekon davası, Balyoz davası ve soruşturması sürecinde birçok iddianın, dosyanın asılsız olduğu dile getiren ailelerin, imdat çığlıklarını ciddiye almadığım için pişmanım” ifadesini kullandı.

Yeniden yargılama yağılması gerektiğini belirten Albayrak’ın açıklamaları şu şekilde:

 

Bana kumpas kuran karşı tarafa ne yapmaz

 


Balyoz davasından tutuklu olan birçok kişinin suçlu olma ihtimali yüksektir. Ben Selam Terör örgütü tezgahında adı geçen biriyim. Pensilvanya, binlerce kişiyi, kendilerine muhalif binlerce kişiyi, yazarlar,avukatlar, siyasetçiler, sanatçılar selam terör örgütü adı altında takibe almışlar videolarını çekmişler. Benim de adım geçiyor. benim adım örgütün medya ayağında adım geçiyormuş. benim star gazetesini yönettiğim söyleniyormuş. Ben Star gazetesinin Yeni şafak gazetesinin Anadolu Ajansı'nın yöneticisi olmadığımı biliyorum. Onlar bu kumpası kurmadan önce yüzüme güldüklerini  de biliyorum.  “Hakan kardeşimizi çok seviyoruz” dediklerini de biliyorum. Bana bunu yapanların, benim gibi yüzlerce binlerce kişiye bunu yapanların çok farklı bir dünyanın çocukları olan tırnak içindeki Ergenekon ve Balyozculara neler yapabileceklerini anlayabiliyorum.

 

İmdat çığlını ciddiye almadığım için pişmanım

 

Ergenekon davası, Balyoz davası ve soruşturması sürecinde birçok iddianın, dosyanın asılsız olduğu aileleri tarafından dile getirilmişti. Onların şikayetlerini, imdat çığlıklarını ciddiye almadığım için pişmanım.

 

Başıma gelince dank etti

 

“Senin başına gelince mi anladın”, biraz öyle oldu, başıma gelince anladım. Bana bunu yapanların Balyoz Davası hazırlarken ne senaryolar hazırlayıp ne yalanlar uydurdukları şimdi kafama dank etti. Şimdi yaşın yanında kurunun da hapisten çıkması gerekiyor diye düşünüyorum.

 

Yeniden yargılama yapılmalı

 

Olağanüstü dönemde, nasıl 28 Şubat özel bir dönemse, Pensilvanya örğütünü yargıya büyük ölçüde hakim olduğu emniyet teşkilatına hakim olduğu  şu geçtiğimiz yıllar olağanüstü dönemdir. Nasıl ki 28 Şubat yargılamalarının yeniden yapılması gerekiyorsa bu son Pensilvanya sürecindeki yargılamalarının da yeniden görülmesi gerekiyor

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