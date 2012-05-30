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Hakan Albayrak: Akel yoksa ben de yazmıyorum!

25 Mayıs Cuma günü Yeni Şafak'ta Başbakan Erdoğan 'ı eleştiren ve "Allah Aşkına Susun" diyen köşe yazarı Ali Akel'in işine son verildi

30 Mayıs 2012 23:24

Ali Akel'in Başbakan'ı eleştirdiği yazı yüzünden atılması üzerine, destek başka bir Yeni Şafak yazarı Hakan Albayrak'tan geldi

Akel'in yazısı Yeni Şafak'ta krize neden oldu. Başbakan Erdoğan 'ı doğrudan, sert şekilde eleştiren Ali Akel'in gazeteden gönderileceği haberleri hafta başından beri konuşuluyordu. Ali Akel bu iddialara yanıt olarak dün Twitter sayfasında yaptığı açıklamada, "Yazılanlar yanlış, gazetede yazmaya devam edeceğim" demişti. Ancak Ali Akel bu sabah itibariyle Yeni Şafak'tan gönderildi. Ali Akel bu sabah Twittar'a yazdığı açıklamada 16 yıldır çalışmaktan onur duyduğu Yeni Şafak'la bağlarının tamamen koptuğunu duyurdu. 
 
Timetürk'e açıklamada bulunan Albayrak: "Çok sevdiğim Yeni Şafak gazetesinde 1 Haziran itibarı ile yeniden yazacaktım, fakat Ali Akel meselesi tatlıya bağlanıncaya kadar bunun uygun olmayacağını düşünüyorum. Hayırlısı olur inşallah." dedi.
 
Bir süredir Anadolu Ajansı için bir projede çalışan Hakan Albayrak, buradki görevinden de ayrıldı. Gazeteci Mehmet Baransu'nun twitter'da yayınladığı mesaja göre Albayrak 'geçici olarak aldığı görevi tamamladığı için' AA'dan ayrılmış.
 

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