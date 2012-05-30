Erdoğan'ı eleştiren Yeni Şafak yazarı Ali Akel'in işine son verildi!

'Uludere yazımla ilgili tartışmalar doğal ama...'

Ali Akel gazeteden ayrılacağı haberleri üzerine Twitter hesabında şunları söylemişti: "Yazılanlar yanlış, gazetede yazmaya devam edeceğim" demişti.Bazi medya sitelerinde son yazilarimdan dolayi isime son verildigine dair haberler yayinlanmaktadir. Gercekle ilgisi yoktur. Haberin muhatabi olarak benden, kurumsal olarak gazetemden dogrulanmadan boyle bir haberin yayinlanyanlara teessuf ediyorum. Uludere gibi hassas bir konuda yazim uzerine yapilan tartismalari dogal karsiliyorum. Benden ya da gazetemden bu yonde bir aciklama olmadikca konu ile ilgili haberle ltfn itibar etmeyini Medyafaresi sitesi yetkilisi aradi. Gerekli aciklamayi kendisine de yaptim. Haberini yazilarina son verildi diye degistirmislerdi. Buradan bir kez daha soyluyorum. isimin basindayim, yazilarima son verilmis de degildir. Bu nasil haberciliktir boyle! "Yazilari nedeniyle gazete yonetiminden sert tepki ile karsilasti.Yeni Safak kosesini kapatti!" Hayret! Bu haberi yapanlari tekrar aramayi dusundum ama en iyisi galiba aciga konusmak. Boyle bir sey yok dedigim halde.... Bu sekilde yayin yapmak istismardir, habercilik degildir. Yakismadi, yakismiyor. Lutfen bu istismara son verin artik.

'Bakalım birileri üstümüze düşecek mi'

Ali Akel yazısı yayımlandıktan sonra Twitter'da yine aynı gazetede köşesi olan Özlem Albayrak ile şu diyalog yaşanmıştı:

@ozlem_albayrak eyvallah ben de seni tebrik ediyorum guzeldi yazin

@ozlem_albayrak biz ustumuze duseni yaptik bakalim birileri ustumuze dusecek mi :)