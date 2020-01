Erdoğan'ı eleştiren Yeni Şafak yazarı Ali Akel'in işine son verildi!

"Özür açıklanmaz, özür dilenir" başlığıyla Başbakan Tayyip Erdoğan'ı eleştirdiği yazısı nedeniyle Ali Akel'in Yeni Şafak'taki işine son verildi. Akel twitter hesabında "16 yıl sonra Yeni Şafak Gazetesi ile yollarımız ayrıldı. Yuvamdan ve arkadaşlarımdan ayrı bırakıldığım için üzgünüm, ancak vicdanım rahat" diye yazdı.

Akel, 25 Mayıs 2012 tarihli yazısında Başbakan Erdoğan'ın UIudere katliamı için 'özür' dilememesini şöyle eleştirmişti:

"Roboski (Uludere) katliamının ardından altı aydır süren bir soruşturma var. Faciaya giden yolda yetkilendirmenin, yetki kullanımının, ilgili kurumlar ve sorumlulukları belli olduğu halde, Allah aşkına sayın Başbakan, söyler misiniz ne koydunuz yüreği kanayan annelerin önüne! "Hatayı da açıkladık, özrü de açıkladık" diyorsunuz. Allah aşkına, söyler misiniz hangi hatayı açıkladınız!.. Allah aşkına, açıklar mısınız? "Özrü de açıkladık" derken, ne demek istiyorsunuz... Özür diliyorsanız, Kasımpaşalı gibi ortaya çıkın ve deyin ki: "Evet, bir hata yaptık. Hem de öyle bir hata yaptık ki, bu hatamız bizi mezarımızda bile rahat bırakmayacak!.. (...) Sizler konuştukça vicdanlarımız kanıyor. Bir şey söyleyecekseniz doğrusunu söyleyip, gereğini yapın. Ya da ebediyete kadar susun. Allah aşkına, susun!.."

'Üzgünüm ancak vicdanım rahat'

Ali Akel bu sabah Twittar’a yazdığı açıklamada 16 yıldır çalışmaktan onur duyduğu Yeni Şafak’la bağlarının tamamen koptuğunu duyurdu.

İşte Akel'in twitter'a yazdıkları:

"Yeni Şafak'taki son yazılar üzerine gazetem ile yollarımizı ayırmak zorunda kaldık. Veda satırlarimı sizlerle paylaşmak istiyorum. 16 yıl... Muhabirlik, haber müdürlüğü, yazı işleri müdürlüğü ve son beş yıldır da Washington temsilciliği. 16 yıl boyunca, yüklendiğim tüm bu görevlerden onur duydum, onurla yerine getirdim. ..ve 16 yıl sonra Yeni Şafak Gazetesi ile yollarımız ayrıldı. Yuvamdan ve arkadaşlarımdan ayrı bırakıldığım için üzgünüm, ancak vicdanım rahat. Hepsini anlıyorum... Patronlarımı, yayın yönetmenimi, kardeş bildiğim çalışma arkadaşlarımı, hepsini. Hepsini anlıyorum çünkü, zor zamanlar vardır ve biz bugün her zaman olduğundan daha da zor bir dönemden geçiyoruz. Böyle dönemlerde konuşmanın, yazmanın bedeli vardır. Birileri her zaman bu bedeli öder. Bugün, bu bedeli ödediğim için de onur duyuyorum. Çünkü yanlışı değil, doğruyu söylediğime inanıyorum. Nerede olursak olalım, kime çalışıyor olursak olalım, hangi düşünce dünyasına ait olursak olalım... Doğru değişmez, her yerde söylenmeli ve yazılmalı. Türkiye’nin bir korku imparatorluğu olduğuna inanmıyorum, ama gazeteciler haber yapmaktan korkarsa, yazarlar yazmaktan çekinirse... Aydınlar konuşmaz, sanatçılar susarsa... İşte o zaman yaratılmak istenen bu korku imparatorluğunun duvarına bir kiremit de biz koymuş oluruz. Roboski (Uludere) ile başlayan ve Roboski ile sona eren kısa bir veda yazısı bu. Ayrılık vakti geldi, çattı. Ben hakkımı helal ediyorum, siz de hakkınızı helal ediniz. Türkiye, er ya da geç, bir gün, insanların özgürce yaşadığı bir ülke olacak."