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Medya

Hakan Aksay'la 'Dünyanın Öteki Yüzü' Tele 1'de başlıyor

İlk program bu akşam saat 21.00'de başlayacak

28 Ocak 2017 03:00

Rusya uzmanı ve T24 yazarı Hakan Aksay, yeni bir televizyon programına başlıyor.

Genel yayın yönetmenliğini Merdan Yanardağ'ın yaptığı yeni kurulan Tele 1 Kanalı'nda (Kültür Türk), her cumartesi 21.00-22.00 arasında canlı olarak yayınlanacak olan 'Dünyanın Öteki Yüzü' adlı programda şu sorulara cevaplar aranacak:

- Rusya-Türkiye ilişkileri nereye gidiyor?

- Putin Suriye'de neyi hedefliyor?

- Trump döneminde ABD'nin Rusya ve Ortadoğu politikaları nasıl şekillenecek?

- Rus uzmanlar ve Rusya medyası gelişmeleri nasıl yorumluyor?

- Kafkasya ve Orta Asya'da neler oluyor?

- Türkiye, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye olabilir mi?

- Rusya ve öteki eski Sovyet ülkeleriyle ticaretten enerjiye, inşaattan turizme kadar işbirliğimiz hangi aşamada?

İlk program bugün (28 Ocak 2017) Tele 1'de saat 21.00'de başlayacak.

İlk program bu akşam başlıyor...

 

İlk program bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Bugünkü ilk programa Rusya Savunma ve Dış Politika Konseyi Başkanı Fyodor Lukyanov, eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel ve TÜRAM Başkanı Aydın Sezer ile  Dünya Türk İş Konseyi Avrasya Komitesi Başkanı Ali Galip Savaşır konuk olarak katılıyor.

Nasıl izlenebilir?

Yeni TV kanalı Tele1 (Kültür Türk) internette www.tele1.com.tr üzerinden yayın yapıyor. Ayrıca uydu üzerinden veya D-Smart'tan da (273. kanal) izlenebilir. Digitürk'te şimdilik sadece "uydu paketi olanlar" Tele 1'i Digiturk Uydu Paketi 230. kanaldan izleme şansına sahip. 

Tele 1'in (@tele1comtr) uydu adresi ise şöyle:

Türksat 4-A Uydusu Frekanslar: 11 824, Sembol Rate; 8000, Vertical. 

 

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