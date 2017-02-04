Hakan Aksay'la 'Dünyanın Öteki Yüzü' bu akşam Tele 1'de

Rusya uzmanı ve T24 yazarı Hakan Aksay'ın hazırlayıp sunduğu 'Dünyanın Öteki Yüzü' adlı programın ikinci bölümü bu akşam 21.00'de Tele1 Kanalı'nda yayınlanacak.

Rusya, BDT, Ortadoğu başta olmak üzere daha çok Avrasya coğrafyasının ele alındığı programın ilk bölümü geçen hafta ekrana gelmişti. Programda Rusya Dış Politika Konseyi Başkanı Fyodor Lukyanov, eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel, TÜRAM Başkanı Aydın Sezer ve Nâzım Hikmet Komitesi Başkanı Ali Galip Savaşır konuk olmuştu.

Bugünkü ikinci programa BM Suriye Özel Temsilcisi Danışmanı Rus uzman Vitaliy Naumkin'in, diplomat Ünal Çeviköz'ün ve DEİK eski yöneticilrinden Tuğrul Erkin'in katılması bekleniyor.

Genel yayın yönetmenliğini Merdan Yanardağ'ın yaptığı yeni kurulan Tele 1 Kanalı'nda (Kültür Türk), her cumartesi 21.00-22.00 arasında canlı olarak yayınlanan 'Dünyanın Öteki Yüzü' adlı programda şu sorulara cevaplar aranıyor:

- Rusya-Türkiye ilişkileri nereye gidiyor?

- Putin Suriye'de neyi hedefliyor?

- Trump döneminde ABD'nin Rusya ve Ortadoğu politikaları nasıl şekillenecek?

- Rus uzmanlar ve Rusya medyası gelişmeleri nasıl yorumluyor?

- Kafkasya ve Orta Asya'da neler oluyor?

- Türkiye, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye olabilir mi?

- Rusya ve öteki eski Sovyet ülkeleriyle ticaretten enerjiye, inşaattan turizme kadar işbirliğimiz hangi aşamada?

Tele 1'de cumartesi günleri 21.00-22.00 arası yayınlanan programın tekrarı pazartesi günleri 17.00-18.00 arasında. Ayrıca kanalın sitesinde eski programların arşivi bulunuyor.

İlk programın videosunu izlemek için tıklayın:

Nasıl izlenebilir?

Yeni TV kanalı Tele1 (Kültür Türk) internette www.tele1.com.tr üzerinden yayın yapıyor. Ayrıca uydu üzerinden veya D-Smart'tan da (273. kanal) izlenebilir. Digitürk'te şimdilik sadece "uydu paketi olanlar" Tele 1'i Digiturk Uydu Paketi 230. kanaldan izleme şansına sahip.

Tele 1'in (@tele1comtr) uydu adresi ise şöyle:

Türksat 4-A Uydusu Frekanslar: 11 824, Sembol Rate; 8000, Vertical.