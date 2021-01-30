Hakan Aksay Tele1’de Zülfü Livaneli’yi konuk ediyor

T24 yazarı Hakan Aksay’ın Tele1’de hazırlayıp sunduğu Ne Olacak programının bu akşamki konuklarından biri ünlü müzisyen ve yazar Zülfü Livaneli.

Türkiye’de ve dünyada geçen haftanın gündeminin, yakın gelecekte ne olacağına ilişkin öngörülerin konuşulduğu programa, ayrıca gazeteci Deniz Zeyrek, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Filiz Başkan, Hayvanlara Adalet Derneği (HAD) Başkanı Av. Hülya Yalçın ve Rusya araştırmacısı Deniz Tunç Kalyoncu da katılacak.

Saat 21.00'de başlayacak olan programda çeşitli iç ve dış siyasi gelişmelerle, ekonomik, sosyal ve kültürel konular tartışılacak. Bu akşamki programın gündem konuları şunlar:

- Muhalefetin demokrasi ittifakı kurma sınavı, siyasi ittifaklarda son gelişmeler...

- ABD, Rusya ile anlaşma masasına otururken Türkiye’yi Rusya’dan uzaklaştırmaya çalışıyor. Navalnıy mitingleri: Rusya’da neler oluyor?

- Hayvanlar için adaletin sırası ne zaman gelecek? Hayvan hakları yasası ne zaman çıkacak?

- Çok yönlü bir kültürel kimlik: Avantaj mı, ağır sorumluluk mu? 2021 Türkiye’sinde sanat ve edebiyatla uğraşmak…



Hakan Aksay’ın hazırlayıp sunduğu Ne Olacak programı her cumartesi saat 21.00’de Tele1’de.