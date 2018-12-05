Hakan Aksay sordu, Levent Gültekin yanıtladı: İyi Parti muhalefete kötülük yapıyor, CHP dağınık, HDP ise en kötü döneminde

Gazeteci yazar Levent Gültekin, Hakan Aksay'ın Gün Olur video söyleşi programında yerel seçim süreciyle ilgili soruları cevapladı.



İktidarıyla ve muhalefetiyle siyaset dünyasının toplumun gerisinde kaldığını vurgulayan Gültekin, muhalefetin iktidarı yenmek için bir strateji üretemediğini, herkesi kucaklayan yeni bir "biz" kavramına ihtiyaç olduğunu söyleyerek tek tek muhalif partilerin durumunu değerlendirdi.



Cumhurbaşkanlığına aday olmasının bir tür isyan ve seçimlerin sonucunu etkileme girişimi olduğunu belirten Levent Gültekin, bazılarının bunu "makam arzusu" olarak yorumlamasının kendisini çok rahatsız ettiğini anlattı.



CHP yönetiminden İstanbul'da bir ilçenin belediye başkan adaylığı için teklif aldığını açıklayan Gültekin, teşekkür ederek bunu reddettiğini, kendini siyasetçi olarak görmediğini ekledi.

Levent Gültekin'in konuk olduğu Gün Olur programını izlemek için tıklayın...