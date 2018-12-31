Hakan Aksay sordu, Barbaros Şansal yanıtladı: Türkiye toplumu sıkıldığında bir günde her şeyi değiştirebilir

Türkiye'nin en ünlü “terzi yamağı” Barbaros Şansal, Hakan Aksay'ın Gün Olur adlı video söyleşi programında 2018 yılını değerlendirdi.



Günümüz dünyasında nitelik, bilgi, birikim ve kültürün erozyona uğradığını vurgulayan Şansal, ülkemizde nitelikli insanların azınlıkta olduğunu, onların da sık sık dayak yiyip içeri atıldığını ifade etti. Ve ekledi:

“Bu dönemde hayatta kalmayı, direnmeyi başaranlar, ilerde çok daha iyi ve saygın konumlarda alkışlanacaktır.”



Son dönemlerin olumsuz gelişmelerine bağlı olarak mesleği bırakma ve “hobilerini profesyonelliği çevirerek” kendine yeni uğraş alanları açma kararı aldığını anlatan tanınmış moda tasarımcısı, kendi konusunda dünyada sayılı uzmanlardan biri olduğunu ancak Türkiye'de takdir edilmediğini belirterek “Bilgi, görgü ve tecrübe hak eden toplumlarla paylaşılmalı” dedi.



2019'un Türkiye için ağır ve travmalı bir yıl olacağını öngörüsünü paylaşan Şansal, bununla birlikte ümitsiz olmadığını dile getirerek şunları söyledi:



“Turgut Özal'ın ve ANAP'ın bir gecede bittiğini, Mesut Yılmaz'ın kurabiye yerken ağzına yapışan salyadan dolayı seçim kaybettiğini unutmayalım. Türkiye toplumu bir günde karar değiştirip çok hızlı dönebilen bir yapıya sahip. Halk kendi kararını kendi verdiğinde, sıkıldığında her şeyi bir günde değiştirir.”

Hakan Aksay'ın Gün Olur video programını izlemek için tıklayın...