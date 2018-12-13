Hakan Aksay sordu, Ayşenur Arslan yanıtladı: Hiçbir şey yapamıyorsanız bari kederlenin, gülme orucuna girin!

Gazeteci yazar Ayşenur Arslan, Hakan Aksay'ın Gün Olur video söyleşi programında medyanın durumuyla ilgili soruları cevapladı.

İktidarın artık hiçbir şekilde muhalif söze tahammül edemediğini anlatan Arslan, ancak sahip olduğu tüm imkânlara rağmen televizyonlarının izlenmediğini ve gazetelerinin satılmadığını söyledi.

Giderek eğlence odaklı ana kanalların haberleri tümüyle kaldırılacağı öngörüsünü dile getiren deneyimli gazeteci, bağımsız ve muhalif gazetecileri de eleştirdi.

"Eğer bu ülkede 79 yaşındaki Gençay Gürsoy cezaevine girecekse ve bu birçok gazetede haber olmuyorsa, muhalif basında bile kısa haber olarak kalıyorsa geriye ancak kederlenmek kalıyor" dedikten sonra halka şu çağrıyı yaptı:

"Hiçbir şey yapamıyorsanız bari kederlenin, bir hafta gülme orucuna girin, komedi filmi izlemeyin, birazcık hüzünlenin!"

Sonuçlarından pek umutlu olmadığını dile getirdiği yerel seçimlerle ilgili olarak "Muhalefet İstanbul'u, Ankara'ya alsa bile ne olur? İki gün sonra seçilmişlerin yerine kayyım atansa kim ne yapabilir?" diye soran Arslan, konuşmasını şöyle bitirdi: "Konuşmaktan başka bir şey yapmak gerek. Bunu hepimiz bir araya gelip yapacağız. En azından Paris'teki liselilerden utanarak yapacağız."

Hakan Aksay'ın Gün Olur programını izlemek için tıklayın...