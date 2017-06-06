Hakan Akkaya: Taşıyıcı anne ile baba olacağım; diğer ilişkilere karşıyım, zamanla bitiyor

Ünlü modacı Hakan Akkaya, taşıyıcı anne ile baba olmak istediğini söyledi. Akkaya, “Diğer ilişkilere karşıyım, çünkü zamanla bitiyor” dedi.

Akkaya’nın, Emre Saygı’nın ‘Hadi Be’ programına katıldı.Hürriyet'te yer alan habere göre, yolda gördüğü herkesin sadece kıyafetine baktığını ve iş haricinde bir şey yapmadığını söyleyen Hakan Akkaya "Psikoloğum artık işi biraz bırak dedi. 16 yıldır hayatımda birisi yok ve aşık olamıyorum. İşim haricimde başka bir şeye vakit ayıramıyorum. İşimle yatıp işimle kalkıyorum” dedi.

"10 psikolog değiştirdim"

15 yılda 10 psikologla çalıştığını ve psikologlarını sıkılıp değiştirdiğini söyleyen Hakan Akkaya "Sürekli anlattığım için sıkılıyorum ve psikologlarımı sürekli değiştiriyorum” diye konuştu.

"Eskiden çok ukalaydım"

30 yaşından sonra çok değiştiğini ve insanları sınıflandırmamayı öğrendiğini söyleyen Hakan Akkaya “30 yaş benim için çok farklı. Eskiden çok ukalaydım. 30 yaşımda ünlü oldum kendi markamı kurdum. İnsan ayırmamayı ve sınıflandırmamayı öğrendim” dedi.

"Taşıyıcı anne ile baba olacağım"

Hakan Akkaya “Kız kardeşimin 2 çocuğu var. Benimde baba olmam için taşıyıcı anne buldu. Taşıyıcı anneden çocuk sahibi olmayı istiyorum. Diğer ilişkilere karşıyım, çünkü zamanla bitiyor” dedi.