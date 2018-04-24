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Politika

Hak ve Adalet Platformu'ndan erken seçim mesajı: Dönem inisiyatif alma ve sorumluluk üstlenme dönemidir

"Türkiye'nin icra görevi ile birlikte kurucu görev üstlenecek akil bir Cumhurbaşkanı'na ve akillerden oluşan bir kurucu Meclis'e ihtiyacı vardır"

24 Nisan 2018 03:32

Aralarında Mazlum-Der eski genel başkanlarından Ömer Faruk Gergerlioğlu, ilahiyatçı İhsan Eliaçık, AKP kurucularından ve Başkent Kadın Platformu üyesi Fatma Bostan Ünsal, Prof.  Cihangir İslam ile HDP Milletvekili Hüda Kaya gibi İslami camianın önde gelen isimlerinin bulunduğu Hak ve Adalet Platformu 24 Haziran'da gerçekleşmesi öngörülen erken seçimlere ilişkin vatandaşlara, siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarına ve kamuoyuna ortak akıl ve asgari müştereklerde birleşme çağrısında bulundu. 

"Dönem inisiyatif alma ve sorumluluk üstlenme dönemidir" ifadelerinin yer aldığı metinde "Türkiye'nin icra görevi ile birlikte kurucu görev üstlenecek akil bir Cumhurbaşkanı'na ve akillerden oluşan bir kurucu Meclis'e ihtiyacı vardır" denildi.

Hak ve Adalet Platformu'nun açıklaması şöyle:

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