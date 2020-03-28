Hak savunucuları açlık grevindeki Grup Yorum üyeleri için bakanlıkla görüştü

Açlık grevinde olan Grup Yorum üyelerinin durumuna ilişkin İçişleri Bakanlığı ile görüşen insan hakları savunucuları, yaptıkları açıklamada "Açlık grevinde bulunanların açlık grevlerini bırakmaları halinde taleplerinin değerlendirileceği ifade edildi" dediler.

Grup Yorum üyelerinden İbrahim Gökçek ve Helin Bölek hapishanelerde başlattıkları süresiz ve dönüşümsüz açlık grevlerini tahliye olmalarına rağmen evlerinde sürdürürken 11 Mart 2020 günü İstanbul Emniyetinin talebi üzerine polis zoru ile hastaneye kaldırılmış. İkili zorla müdahale tehdidiyle karşı karşıya kalırken kaldırıldıkları Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 16 Mart 2020 günlü kararı ile taburcu edildiler.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, Şair Ahmet Telli ve Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Özer’in içinde yer aldığı bir heyet İçişleri Bakanlığı ile açlık grevinde olan Grup Yorum üyelerinin durumunu görüştü. Heyetin görüşmeye ilişkin yazılı olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Açlık grevinde bulunanların durumlarını görüşmek amacı ile oluşturduğumuz heyet İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi üzerinden İçişleri ve Adalet Bakanlıkları ile TBMM Başkanlığı ve AK Parti Başkanvekilliğinden randevu talep etmişlerdir. Randevu talebimiz üzerine İçişleri Bakan Yardımcılığı ile 17 Mart 2020 günü bir görüşme gerçekleştirilmiştir.

"Koçak, tahliye edilmeli"

Görüşme esnasında Grup Yorum üyelerinin konser yasaklarının kaldırılmasına dair beklentinin karşılanması ifade edilmiştir. Bunun dışında sağlık durumu oldukça ciddi olan Mustafa Koçak’ın yasal ve meşru talebi olan Adli Tıp kurumuna sevki ve Adli Tıp Kurumunun vereceği rapor doğrultusunda (mevcut hali ile hapishanede kalamayacağı göz önüne alınarak) tahliye edilmesi ve dava dosyasının adil yargılanma ilkeleri doğrultusunda ele alınması isteği belirtilmiştir.

"Temel talepleri adli yargılanmak"

Açlık grevinde bulunan avukatların ise en temel talebi olan adil yargılanma hakkının dava dosyalarının bulunduğu Yargıtay tarafından titizlikle ele alınacağına dair beklenti ifade edilmiştir. Görüşme esnasında sayın bakan yardımcısı heyetimizi dikkatlice dinlemiş ve sorunun etraflıca ele alınmasına olanak veren bir toplantı yapılmıştır. Daha sonra yapılan görüşme İçişleri Bakanı ve yardımcıları tarafından değerlendirilmiş ve heyetimize geri dönüş yapılmıştır.

Heyetimize açlık grevinde bulunanların açlık grevlerini bırakmaları halinde taleplerinin değerlendirileceği ifade edilmiştir. Bütün bu süreç heyetimiz tarafından açlık grevinde bulunan Grup Yorum üyelerine ve açlık grevindekilerin avukatlarına aktarılmış ve gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

"Sağlıkları oldukça ciddi durumda"

Heyet olarak açlık grevinde bulunanların taleplerinin öncelikle insani ve hak temelli talepler olduğunu kamuoyuna bir kez daha ifade etmek isteriz. Bu taleplerin en temel haklardan olan sağlık ve yaşam hakkının korunması, adil yargılanma hakkının yerine getirilmesi çerçevesinde ele alınması gerektiğini belirtmeliyiz. Dolayısıyla devlet kurumlarının mevcut duruma bu çerçeveden bakmaları faydalı olacaktır.

Açlık grevinde bulunan Grup Yorum üyeleri, Mustafa Koçak ve avukatların sağlıkları oldukça ciddi durumdadır. Yaşam haklarının tehlike altında olduğu böylesi bir ortamda yukarıda özetlemeye çalıştığımız taleplerinin rahatlıkla yerine getirilebileceğini belirtiyor, siyasi iktidarı ve kamuoyunu sorumlu davranmaya davet ediyoruz.”

Açlık grevleri 300 güne yaklaştı

Grup Yorum üyelerinden İbrahim Gökçek ve Helin Bölek hapishanede başlattıkları süresiz ve dönüşümsüz açlık grevlerini tahliye olmalarına rağmen 284 gündür evlerinde sürdürüyorlar. İzmir Kırıklar Hapishanesinde tutulan Mustafa Koçak ise açlık grevini süresiz ve dönüşümsüz olarak 269 gündür sürdürüyor.

Koçak, 12 Mart’ta zorla kampüs revirine yatışı yapılmış ve isteği dışında tıbbi müdahale yapılmak istenmişti. Koçak’ın tedaviyi kabul etmemesi üzerine zorla müdahaleden vazgeçilmişti. Ancak Şakran Hapishanesinden İzmir Kırıklar Hapishanesine isteği dışında ve avukatları ile ailesine haber verilmeden sevk edilmişti.

Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukat Selçuk Kozağaçlı, Barkın Timtik, Ebru Timtik, Oya Arslan ve Aytaç Ünsal da 3 Şubat'ta kendileri ve müvekkillerinin adil yargılanması talebiyle bulundukları cezaevinde açlık grevine başladılar.