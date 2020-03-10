Hak örgütleri: Mızraklı'ya ceza veren mahkeme heyeti ve savcıyı HSK’ya şikâyet edeceğiz

Diyarbakır'daki hak örgütleri, görevden alınıp yerine kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı' ya verilen hapis cezasına tepki göstererek, mahkeme heyeti ve savcıyı Hakimler ve Savcılar Kurulu'na şikâyet edeceklerini açıkladı.

Diyarbakır Barosu, İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Hak İnisiyatifi ve Tabip Odası gibi hak örgütleri, 22 Ekim'de tutuklanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı’ya 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verilmesi ile ilgili ortak basın toplantısı düzenledi.

Hak örgütleri adına ortak açıklamayı okuyan Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın, "Mahkemenin, hukuk dışı bir şekilde elde edilen ve hukuken delil sayılamayacak delillere dayanarak söz konusu cezayı verdiğinden hiçbir kuşkumuz yok. Nitekim Başkan Mızraklı, şüpheli olarak UYAP’a kaydedilmeden 2009-2014 yılları arasında Gülen Yapılanması mensubu hakim-savcıların kararıyla dinlenmiş, ancak hakkında bir işlem yapılmamıştır” dedi.

"İtirafçı tanık, teslim olmasından 3 yıl sonra dinlendi"

Tanık olarak dinlenilen itirafçı H.B.A.’nın teslim olmasından 3 yıl sonra, 31 Mart yerel seçimlerinden 10 gün önce 20 Mart 2019 tarihinde dinlendiğine dikkat çeken Aydın, şöyle devam etti:

"H.B.A.’nın vermiş olduğu iddia edilen beyan, alışılmış ve yasal formatın dışında alınmıştır. İtirafçı tanık, yakalanmasından 3 yıl sonra cezaevinde tutuklu olarak yargılandığı sırada, cezaevinden nasıl çıkarıldığı belli olmadan, Kayseri Cezaevi'nden Diyarbakır’a getirildiği iddia edilmiş, Başkan Mızraklı hakkında beyanda bulunmuştur. İfadenin altında iki jandarma görevlisinin yazıcıdan çıkmış sicil numaraları ve el ile atılmış imzaları bulunmaktadır. Ancak Cumhuriyet Savcısı'nın sicili daha sonra el ile yazılmıştır. Hazır bulunan 'katip' kısmında ise ne bir sicil, ne de bir imza bulunmaktadır. Asgari şekil koşullarına bile uymayan bu ısmarlama ifade, mahkeme tarafından muteber kabul edilerek hükme esas alınmıştır. Bu arada itirafçı tanık H.B.A., geçtiğimiz günlerde hakkında devam eden davadan beraat etmiştir. Savunma makamının, ‘H.B.A.’nın beyanlarının hangi koşullarda alındığı, ifadenin hukuka ve yasaya uygun alınıp alınmadığının araştırılması’ yönündeki talepleri mahkeme tarafından reddedilmiştir.”

"Mahkeme heyeti ve savcı için HSK'ye başvuracağız"

Kayyum atamalarının hukuk devleti ilkeleri ile seçme ve seçilme hakkına bir saldırı olduğunu söyleyen Aydın, "Hukuk dışı ve keyfi tutuklama ve yargılamalardan vazgeçilmesini, Başkan Mızraklı’nın hakkındaki uydurma isnatlar düşürülerek derhal serbest bırakılmasını ve görevine iadesini, hukuka ve yasaya aykırı elde edilen delillere rağmen Başkan Mızraklı’nın tutukluluğunda ve cezalandırılmasında ısrar eden yargı mensupları hakkında soruşturma başlatılmasını ve tedbiren açığa alınmalarını talep ediyoruz. Mahkeme heyeti ve savcı için HSK'ya başvuracağız” dedi.

'Yargı mekanizması, adeta cübbeli polisler ordusu haline gelmiştir'

Aydın, polis veya jandarma tarafından yazılan fezlekeler herhangi bir hukuk süzgecinden geçmeden iddianameye dönüştüğünü belirterek, "Delillerin hukuka uygun bir şekilde toplanıp toplanmadığı konusunda bir araştırma yapmayan, sanığın lehte delillerini değerlendirmeye almayan, kararı soruşturma sürecinin daha başında belli olan mahkemelere artık gerek kalmamıştır. Bugün yargı mekanizması, adalet kaygısından azade bir keyfiliğe dönüşmüş, adeta cübbeli polisler ordusu haline gelmiştir" diye konuştu.